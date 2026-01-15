Mercato OM : Deux beaux clubs visent Darryl Bakola !

L’Olympique de Marseille pourrait s’apprêter à enregistrer une nouvelle vente majeure issue de sa formation. Darryl Bakola, jeune milieu offensif de 18 ans, n’aurait pas donné suite à une offre de prolongation transmise par le club phocéen, ouvrant la porte à un possible départ dès ce mercato.

Bakola refuse de prolonger, l’OM tranche

Après avoir bouclé la vente de Robinio Vaz à l’AS Roma pour 25 millions d’euros, l’OM se retrouve confronté à un nouveau dossier sensible concernant l’un de ses jeunes talents. Darryl Bakola, sous contrat jusqu’en 2027, ne serait pas satisfait de la proposition formulée par la direction marseillaise pour étendre son bail.

Selon les informations rapportées, la position du club serait claire. Pablo Longoria, président de l’Olympique de Marseille, n’envisagerait pas de revaloriser son offre contractuelle. Le message transmis au joueur et à son entourage serait sans ambiguïté : prolonger immédiatement ou être transféré. Une ligne dure assumée par le club, dans la continuité de sa stratégie actuelle sur les jeunes issus du centre de formation.

Formé notamment au Racing CF puis au Red Star avant de rejoindre l’OM, Bakola est considéré comme l’un des profils offensifs les plus prometteurs de sa génération au club. Son statut et son potentiel expliquent l’intérêt grandissant de plusieurs formations européennes.

La Bundesliga attentive, prix fixé entre 15 et 20 M€

Selon The Times, deux clubs de Bundesliga se seraient déjà positionnés sur le dossier : le Borussia Dortmund et le VfB Stuttgart. Les deux formations allemandes auraient pris des renseignements ces dernières semaines, dans un championnat réputé pour offrir du temps de jeu et une forte exposition aux jeunes talents français.

Toujours d’après ces informations, l’OM aurait fait savoir que Darryl Bakola pourrait être cédé dès cet hiver contre un montant compris entre 15 et 20 millions d’euros. Un prix cohérent avec la politique actuelle du club et le marché des jeunes joueurs à fort potentiel.

Le média spécialisé Fussball Transfers évoque également une surveillance du dossier par plusieurs clubs de Premier League, dont Chelsea, Arsenal et Newcastle. Sans offre formelle à ce stade, cet intérêt multiple tend à conforter l’idée qu’un transfert autour de 20 millions d’euros serait atteignable.

Une stratégie assumée sur les jeunes formés au club

Avec les possibles départs successifs de Robinio Vaz et Darryl Bakola, l’Olympique de Marseille pourrait encaisser jusqu’à 45 millions d’euros grâce à des joueurs issus de sa formation. Un montant inédit dans l’histoire récente du club, qui illustre un changement profond de stratégie économique et sportive.

L’OM semble désormais déterminé à valoriser ses jeunes éléments, sans faire de concessions contractuelles prolongées en cas de désaccord. Une approche pragmatique, dictée par les équilibres financiers et les exigences du football moderne, qui place Bakola au cœur de l’actualité mercato marseillaise.