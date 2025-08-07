MERCATO OM : Du nouveau pour Ordoñez !

MERCATO OM — Accord proche pour Ordoñez, mais Bruges complique encore les négociations

L’Olympique de Marseille continue d’avancer sur le dossier Willian Pacho Ordoñez, cible prioritaire pour renforcer sa défense centrale. Les discussions avec le Club Bruges sont très avancées et le montant du transfert, fixé à 32 millions d’euros, ne fait plus débat entre les deux clubs.

Cependant, d’après les informations révélées par la journaliste équatorienne Johanna Calderon, deux points techniques bloquent encore la finalisation de l’accord : les modalités de paiement et le pourcentage à la revente. Bruges exigerait un intéressement de 25 % sur une future vente du défenseur équatorien, une clause que Pablo Longoria et son équipe tentent de réduire.

Ce pourcentage à la revente représente un enjeu stratégique pour l’OM, qui compte sur la future valorisation du joueur pour équilibrer ses investissements. Dans un marché où chaque détail contractuel peut faire la différence, les dirigeants marseillais avancent avec prudence.

Malgré cela, la confiance règne du côté phocéen. Ordoñez, 21 ans, est perçu comme un renfort de taille pour le collectif de Roberto De Zerbi. Sa marge de progression, son profil athlétique et son expérience européenne en font une cible parfaitement alignée avec le projet du club.

En cas d’accord définitif dans les jours à venir, Ordoñez pourrait bien devenir la recrue phare de l’été olympien — et un signal fort sur les ambitions marseillaises pour la saison à venir.

