Mercato OM : Deux clubs visent Benjamin Pavard !

Titulaire face à Strasbourg, Benjamin Pavard semble toujours se diriger vers la sortie. Prêté à l’Olympique de Marseille, le défenseur français ne convainc pas pleinement en interne. Les tendances actuelles laissent entrevoir un avenir loin de Marseille dès le prochain mercato estival.

Aligné d’entrée contre le RC Strasbourg Alsace, Benjamin Pavard a de nouveau été utilisé dans un contexte particulier pour l’OM. Malgré ce statut de titulaire, la dynamique autour de l’international français reste incertaine. Arrivé sous la forme d’un prêt en début de saison, le champion du monde 2018 peine à s’imposer durablement.

Le joueur de 29 ans a bénéficié de la confiance de Pancho Abardonado, entraîneur intérimaire, lors de la rencontre conclue sur un score de 2-2. Toutefois, ses performances sur la durée continuent d’alimenter les interrogations. La régularité défensive attendue n’a pas toujours été au rendez-vous.

Une décision de départ déjà actée en interne ?

Selon les informations relayées par Nicolo Schira, la direction de l’Olympique de Marseille aurait déjà tranché concernant l’avenir de Benjamin Pavard. Le départ d’Amir Murillo, qui aurait pu redistribuer les cartes, ne semble pas modifier la tendance actuelle.

Sauf retournement de situation majeur sous la conduite d’Habib Beye, le défenseur français ne devrait pas poursuivre l’aventure marseillaise au-delà de cette saison. En Ligue 1, Pavard a disputé 28 rencontres, inscrivant 1 but et délivrant 3 passes décisives.

L’Allemagne comme possible point de chute

D’après les révélations de Transferfeed, un retour en Bundesliga pourrait se dessiner. Le Borussia Dortmund et le RB Leipzig seraient attentifs à sa situation. Les deux clubs allemands envisageraient prioritairement un nouveau prêt.

Ce scénario s’inscrirait dans un contexte de possibles mouvements défensifs impliquant Nico Schlotterbeck et Castello Lukeba. De son côté, un retour à l’Inter Milan semble se préciser pour Benjamin Pavard, bien que son contrat court jusqu’en 2028.

A lire : OM : McCourt attendu à Marseille, Daniel Riolo n’exclut pas un coup de théâtre avec le retour de Benatia !

L’OM déjà tourné vers l’après-Pavard

À Marseille, la question du remplacement reste ouverte. Les incertitudes entourant Mehdi Benatia et Pablo Longoria compliquent la projection sportive. Une option interne pourrait néanmoins émerger avec Bamo Meïté, actuellement prêté au FC Lorient.

Laurent Koscielny, dirigeant des Merlus, a récemment évoqué les contraintes financières liées à l’option d’achat. En cas de retour, Meïté offrirait une alternative plus jeune, mais avec un profil différent de celui de Benjamin Pavard.