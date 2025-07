Mercato OM : Deux départs d’un coup ?

Le Stade Rennais accélère son mercato et cible deux cadres de l’Olympique de Marseille : Quentin Merlin et Valentin Rongier. Déterminé à renforcer son effectif pour une saison qu’il espère ambitieuse, notamment sur la scène européenne, le club breton a entamé des discussions concrètes avec la direction marseillaise.

Selon L’Équipe et Le Parisien, Rennes a récemment intensifié ses contacts pour Quentin Merlin, recruté par l’OM à l’été 2023 en provenance de Nantes. Le latéral gauche de 23 ans, sous contrat jusqu’en 2028, sort d’une saison à 29 matchs (1 but) où il a principalement évolué comme piston gauche dans le système en 3-4-3. Avec le départ d’Adrien Truffert pour Bournemouth (17 M€ bonus compris), le profil de Merlin séduit fortement Habib Beye, qui voit en lui un joueur capable de s’intégrer immédiatement au projet.

Mais ce n’est pas tout. En parallèle du dossier Merlin, les Rennais ont également activé la piste Valentin Rongier, milieu de terrain expérimenté de 30 ans. Arrivé en 2019 et capitaine jusqu’à la saison dernière, Rongier n’a plus qu’un an de contrat et, malgré une offre de prolongation formulée en février, il n’a donné aucune suite. Le Parisien révèle que Rennes aimerait s’offrir ses services pour muscler son entrejeu avec un joueur intelligent, régulier et polyvalent.

Rennes veut Rongier et Merlin !

A lire : Mercato OM : Cette fois c’est bon pour la 4e recrue !

Un double deal Merlin + Rongier n’est donc pas à exclure, même si, à ce stade, aucun accord n’a encore été trouvé. Les discussions entre les deux directions – notamment entre Medhi Benatia et les dirigeants rennais – se poursuivent. L’OM ne veut pas repartir sur une refonte de son effectif et n’entend brader aucun joueur.

🔄En plus de Quentin Merlin, Rennes cible Valentin Rongier, des discussions ont déjà eu lieu entre les deux clubs. (@le_Parisien / @lequipe) #TeamOM pic.twitter.com/SyFa6yFWpV — Guillaume Tarpi (@GuillaumeTarpi) July 19, 2025



Selon La Provence, Merlin serait séduit par le projet rennais porté par Habib Beye. Du côté de Rongier, le silence reste de mise. Le joueur n’a pas encore exprimé ses intentions publiquement, mais son avenir semble de plus en plus lié à un éventuel accord entre les deux clubs.

Alors que l’OM souhaite faire de la place à de nouveaux renforts, ces deux ventes potentielles pourraient générer des liquidités importantes. Le Stade Rennais, lui, compte bien en profiter pour frapper un grand coup dans ce mercato estival.