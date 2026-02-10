Mercato OM : deux offres XXL de Premier League pour Mason Greenwood ?

Selon le média espagnol Fichajes, le mercato OM pourrait être animé cet été par un dossier brûlant : Mason Greenwood susciterait l’intérêt appuyé de deux cadors de Premier League, prêts à investir près de 90 M€ pour l’attaquant de l’Olympique de Marseille. Une information qui confirme le retour en grâce du joueur anglais sur la scène européenne.

Mason Greenwood, joueur clé à Marseille

D’après Fichajes, Mason Greenwood traverse actuellement la meilleure période de sa carrière depuis son arrivée à l’Olympique de Marseille. Recruté par le club phocéen, l’attaquant anglais s’est rapidement imposé comme un élément central du secteur offensif marseillais.

Toujours selon la même source, Mason Greenwood affiche des statistiques de premier plan pour sa première saison complète en France, avec 22 buts et 8 passes décisives en 31 matches toutes compétitions confondues. Des chiffres qui expliquent l’intérêt croissant de plusieurs clubs européens, et en particulier anglais, pour le joueur formé à Manchester United.

Liverpool et Tottenham prêts à frapper fort ?

Le média espagnol avance que Liverpool et Tottenham Hotspur suivent de très près la situation de Mason Greenwood. Les deux clubs seraient disposés à proposer jusqu’à 90 millions d’euros, pour s’attacher ses services lors du prochain mercato.

À Liverpool, le projet verrait en Greenwood un profil capable de s’intégrer rapidement dans une attaque afin de succéder à Mo Salah. Tottenham, de son côté, apprécierait sa capacité à faire des différences dans un jeu offensif direct et intense, toujours selon Fichajes.

Dos gigantes de la Premier League quieren pagar 90 millones por Mason Greenwood.https://t.co/c4ZHXNq0Ht — Fichajes.net (@fichajesnet) February 9, 2026

Manchester United en embuscade…

Un paramètre supplémentaire pèse dans ce dossier : Manchester United conserverait un pourcentage à la revente de Mason Greenwood. Fichajes évoque une clause de 40 %, ramenée à 35 % si l’OM se qualifie pour la Ligue des champions en fin de saison.

Ce mécanisme ferait de Manchester United un bénéficiaire indirect d’un éventuel transfert, sans que le club mancunien n’ait à intervenir sportivement.

🗣️ Le détail du pourcentage dans le contrat de #Greenwood #Longoria : “Greenwood ? L’OM a aujourd’hui 60% des droits économiques de Greenwood, avec une possibilité, en cas de qualification en Ligue des champions, d’augmenter de 5% pour arriver à 65%. On est très content de… pic.twitter.com/7GsTPj35zz — Football Club de Marseille (@FCMarseille) December 18, 2025



À Marseille, la direction est consciente de la difficulté à rivaliser avec de telles offres financières. Selon Fichajes, l’Olympique de Marseille sait que l’avenir de Mason Greenwood dépendra autant de la volonté du joueur que de la capacité du club à résister à la pression du marché anglais.