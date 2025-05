Mercato OM : Deux pistes défensives validées, un attaquant écarté !

L’Olympique de Marseille, désormais deuxième de Ligue 1 et qualifié pour la prochaine Ligue des Champions, prépare déjà son mercato estival. Invité sur RMC ce lundi, le directeur sportif de l’OM, Mehdi Benatia, a évoqué les premières pistes du club et précisé les intentions marseillaises pour renforcer l’effectif.

Benatia a tenu à clarifier les ambitions de l’OM sur le marché des transferts. Il n’exclut pas un investissement important, notamment pour renforcer le secteur offensif : « Si on doit faire un gros transfert sur un joueur capable de mettre 20 buts par saison, on va le faire. »

David, “pas un joueur pour nous” en termes de salaire dixit Benatia !

Cependant, Jonathan David ne fait pas partie des options envisagées. Le directeur sportif a écarté cette piste, évoquant des raisons économiques : « David à l’OM ? Non pas du tout. La dernière fois qu’on a parlé de David, c’était en janvier. On cherchait un attaquant. J’ai demandé à son agent si Lille était intéressé, on pouvait en discuter. Quand j’ai vu les attentes au niveau salaire, j’ai compris que ce n’était pas un joueur pour nous. On va respecter le modèle économique, on ne va pas faire de folies. »

Medina et Laporte dans le viseur

Sur le plan défensif, Facundo Medina et Aymeric Laporte sont bien des profils suivis par le club. Le défenseur de Lens, estimé à 25 millions d’euros, suscite l’intérêt, mais Benatia reste prudent : « C’est un joueur qui a des qualités et je pense le caractère pour jouer à l’OM. Après, il faut bien voir comment on veut repartir la saison prochaine, sur quels postes on a envie d’investir, parce que Medina, ce n’est pas gratuit. »

Le directeur sportif indique que d’autres options sont à l’étude : « On a sept ou huit centraux qu’on va regarder. » Parmi eux, Aymeric Laporte, déjà ciblé en janvier. Son arrivée avait alors été compromise pour des raisons économiques, mais la situation pourrait évoluer : « Après, ça reste quand même un joueur qui a fait deux ans en Arabie Saoudite. On sait très bien que ce n’est pas le même rythme que l’Europe. »

Alors que l’OM s’apprête à retrouver la Ligue des Champions, le club semble déterminé à se renforcer, tout en conservant un équilibre financier.