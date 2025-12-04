Mercato OM : Deux recrues en interne ?

Sur les ondes de RMC, Medhi Benatia a livré un discours clair et mesuré sur les intentions de l’Olympique de Marseille à l’approche du mercato hivernal. Le directeur du football marseillais a insisté sur les priorités sportives immédiates du club, sans évoquer de pistes externes et sans surenchère. Fidèle à sa ligne directrice depuis son arrivée, il veut bâtir une stratégie cohérente, centrée sur la performance et la stabilité.

Benatia a été catégorique concernant les ambitions phocéennes. Selon lui, l’OM doit avant tout viser la continuité dans les résultats : « Le mercato hivernal ? La seule stabilité que je veux, c’est celle du podium. Tant que je serai là, j’ai envie de me qualifier chaque année pour la Ligue des champions. (…) J’estime qu’on a bien posé les bases l’été dernier, un peu tardivement avec toutes les contraintes qu’il y avait. »

Les retours de Traoré et Medina comme principales « recrues »

Cette déclaration pose d’emblée le cadre : l’objectif est clair, le podium avant tout, et non une agitation excessive durant la fenêtre hivernale. Benatia rappelle que le travail effectué cet été constitue une base solide sur laquelle s’appuyer.

Le dirigeant marseillais a ensuite précisé que les véritables renforts pourraient venir de l’intérieur : « Aujourd’hui, je pense que les vraies recrues seront Traoré et Medina, c’est comme s’il n’était pas là et pourtant, c’est un joueur tellement important, donc j’espère qu’il va revenir. Il y a Gouiri aussi, qui va encore être absent un bon moment, j’espère fin janvier. »

Ses propos soulignent un point central : l’OM compte s’appuyer d’abord sur la récupération de ses joueurs clés. Hamed Junior Traoré, Facundo Medina et Amine Gouiri, tous indisponibles ces dernières semaines, représentent pour Benatia des éléments majeurs dans le dispositif marseillais. Leur retour progressif pourrait suffire à renforcer l’équipe sans recourir à un recrutement massif.

Une stratégie de stabilité assumée

Cette position reflète une vision précise du projet marseillais : privilégier la cohésion, le retour des blessés et la continuité du travail entrepris plutôt que bouleverser l’effectif en plein milieu de saison. Benatia confirme ainsi une approche mesurée, tournée vers la stabilité, la performance immédiate et la construction d’un groupe compétitif capable de viser durablement le haut du classement.

Pour l’OM, le mercato hivernal ne sera donc pas forcément spectaculaire, mais il pourrait être décisif grâce au retour de plusieurs pièces essentielles de l’effectif.