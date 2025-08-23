Mercato OM : Deux transferts pour 28M€ ?

Le mercato de l’Olympique de Marseille s’anime en cette fin d’août. Deux opérations pourraient rapporter près de 28 millions d’euros au club phocéen : Azzedine Ounahi est dans le viseur de Girona, tandis que Jonathan Rowe est sur le point de s’engager avec Bologne.

Après une saison en prêt réussie du coté du Pana,, Azzedine Ounahi pourrait rebondir en Liga. Le club de Girona, qualifié pour la Ligue des champions, serait prêt à soumettre une nouvelle offre estimée à près de 11 millions d’euros, supérieure à celle récemment proposée par le Panathinaïkos. Le milieu de terrain marocain se verrait offrir un contrat de 4 ans. De plus, l’Espanyol Barcelone reste toujours en course pour accueillir l’international marocain, qui privilégierait une arrivée en Espagne, même au sein d’un club de seconde division.

Rowe proche de la Serie A

De son côté, Jonathan Rowe est arrivé en Italie pour finaliser son transfert à Bologne. Selon plusieurs sources, l’ailier anglais devrait passer sa visite médicale dans les prochaines 24 heures, avant de signer son contrat. L’opération serait bouclée pour 17 millions d’euros fixes, auxquels s’ajouteraient 2,5 millions de bonus, ainsi qu’une clause de revente de 10 % en faveur de l’OM.

🛬 #Rowe est arrivé à #Bologne ! L’opération est estimée à 17M€ + 2,5M€ + 10% sur la revente pic.twitter.com/eJFAGMoBEq — Football Club de Marseille (@FCMarseille) August 22, 2025

De nouvelles recrues attendues

Ces deux ventes devraient permettre à l’OM de dégager une marge de manœuvre financière pour la fin du mercato. Le club marseillais prévoit encore 5 à 6 recrues d’ici au 31 août. Des renforts sont attendus à tous les étages : défense, milieu et attaque.

Avec une meilleure visibilité financière, Mehdi Benatia et Roberto De Zerbi vont pouvoir poursuivre la construction de leur effectif pour viser une place sur le podium en Ligue 1 et jouer un rôle en Europa League.