Info Chrono
  • Loading
Abonnement
PUBLICITÉ
Accueil / Mercato OM / Mercato OM : Deux transferts pour 28M€ ?
Mercato OM

Mercato OM : Deux transferts pour 28M€ ?

Par La Redaction FCM - Publié le - Mis à jour le

Le mercato de l’Olympique de Marseille s’anime en cette fin d’août. Deux opérations pourraient rapporter près de 28 millions d’euros au club phocéen : Azzedine Ounahi est dans le viseur de Girona, tandis que Jonathan Rowe est sur le point de s’engager avec Bologne.

 

Après une saison en prêt réussie du coté du Pana,, Azzedine Ounahi pourrait rebondir en Liga. Le club de Girona, qualifié pour la Ligue des champions, serait prêt à soumettre une nouvelle offre estimée à près de 11 millions d’euros, supérieure à celle récemment proposée par le Panathinaïkos. Le milieu de terrain marocain se verrait offrir un contrat de 4 ans. De plus, l’Espanyol Barcelone reste toujours en course pour accueillir l’international marocain, qui privilégierait une arrivée en Espagne, même au sein d’un club de seconde division.

Rowe proche de la Serie A

 

A lire aussi : OM – Paris FC : Quelle heure, quelle chaine TV (streaming) ?

 

De son côté, Jonathan Rowe est arrivé en Italie pour finaliser son transfert à Bologne. Selon plusieurs sources, l’ailier anglais devrait passer sa visite médicale dans les prochaines 24 heures, avant de signer son contrat. L’opération serait bouclée pour 17 millions d’euros fixes, auxquels s’ajouteraient 2,5 millions de bonus, ainsi qu’une clause de revente de 10 % en faveur de l’OM.

 

De nouvelles recrues attendues

 

Ces deux ventes devraient permettre à l’OM de dégager une marge de manœuvre financière pour la fin du mercato. Le club marseillais prévoit encore 5 à 6 recrues d’ici au 31 août. Des renforts sont attendus à tous les étages : défense, milieu et attaque.

Avec une meilleure visibilité financière, Mehdi Benatia et Roberto De Zerbi vont pouvoir poursuivre la construction de leur effectif pour viser une place sur le podium en Ligue 1 et jouer un rôle en Europa League.

    • Facebook
    • Twitter
    • Whatsapp
    • Flipboard
    • Flipboard
    Afficher les commentaires
    0
     
    App store Play store Facebook Twitter Pinterest Dailymotion Youtube
    ACCÈS
    RÉDACTION FOOTBALL CLUB DE MARSEILLE
    MERCATO
    VIDÉOS
     
     
    @ MFC MEDIA - 2000-2025 - tous droits réservés

    Football Club de Marseille est inscrit à la Cnil – n° 1653823