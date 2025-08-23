OM – Paris FC : Quelle heure, quelle chaine TV (streaming) ?

Les hommes de Roberto De Zerbi doivent s’imposer face au promu ce samedi. Dans une atmosphère tendue après la défaite face à Rennes, une réaction est attendue au Vélodrome. À quelle heure et sur quelle chaîne TV suivre cette rencontre OM – Paris FC en direct ? On vous explique tout…

Ce match face au Paris FC comptant pour la 2e journée de Ligue 1, fait donc suite à la défaite 0-1 face à Rennes le week-end dernier. L’OM de De Zerbi doit s’imposer pour faire retomber la pression autour du club.

aA lire aussi : OM Féminines : altercation, match arrêté… ça a chauffé !

OM – Paris FC : l’heure et la chaîne TV pour suivre le match

Le coup d’envoi de la rencontre entre l’Olympique de Marseille et le Paris FC sera donné ce samedi 23 mai à 17h00. Le match sera diffusé en direct sur beIN Sports 1.

OM – Rennes en streaming

Vous devait être abonné à Bein Sports pour voir ce match.

La déclaration de Roberto De Zerbi en conférence de presse :«C’est dur. J’ai dit au groupe qu’on avait fait les choses de la manière juste, le club a fait ce qu’il avait à faire en tant que club. Il y aura des problèmes au niveau de la compo. Medina, Kondogbia et peut-être Harit ne seront pas disponibles. Donc il y a beaucoup de différences par rapport au groupe avec lequel je travaillais ces dernières semaines. Et on doit se racheter après le match contre Rennes.»



A lire aussi : Mercato OM – Affaire Rabiot : la mère du joueur contre-attaque et se paye la direction de l’OM