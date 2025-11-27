Mercato OM : Discussions prévues avec cette pépite en décembre !

L’Olympique de Marseille continue de miser sur ses jeunes, et la trajectoire de Darryl Bakola en est l’illustration la plus récente. Titulaire mardi soir face à Newcastle en Ligue des champions, à seulement quelques jours de ses 18 ans, le milieu offensif a confirmé tout le bien que le club pense de lui. Une prestation audacieuse, généreuse en efforts, ponctuée d’une passe décisive qui a marqué les esprits du staff comme du vestiaire.

Sous contrat jusqu’en juin 2027, Bakola devrait prochainement entrer dans une nouvelle phase concernant son avenir. Selon RMC Sport, les discussions pour une prolongation débuteront réellement lorsqu’il sera officiellement majeur, ce qui sera le cas le 30 novembre. À partir de là, l’OM pourra s’asseoir avec ses représentants pour envisager la suite dans un climat serein.

Bakola, discussion pour une prolongation à ces 18 ans ?

La titularisation de Darryl Bakola contre Newcastle n’est pas un hasard. Elle s’inscrit dans la dynamique impulsée par Roberto De Zerbi et Medhi Benatia, déterminés à valoriser les jeunes talents du club. Le message est clair : l’OM ne se contente plus de discours, il passe aux actes. L’éclosion de Bakola dans le sillage de Robinio Vaz confirme cette politique assumée.

Au-delà de sa performance, Bakola a pleinement vécu ce moment historique : présence dans les célébrations, intégration dans le vestiaire, soulagement d’avoir réussi son premier grand rendez-vous européen… Tous les signaux sont positifs. L’environnement joue également en sa faveur : les encouragements appuyés de Pierre-Emerick Aubameyang, qui l’a publiquement comparé à Mesut Özil, ou encore la complicité naissante avec des cadres comme Mason Greenwood, participent à son épanouissement.



Si un seul match de Ligue des champions peut parfois suffire à attirer l’attention des recruteurs européens, l’OM reste concentré sur l’essentiel : la progression du joueur. Le club ne souhaite pas brûler les étapes et espère que Bakola continuera de garder les pieds sur terre. L’objectif est clair : construire une valeur sportive et humaine, dans un projet cohérent à long terme.

Avec ce premier grand test brillamment réussi et une prolongation en ligne de mire, Bakola apparaît aujourd’hui comme l’un des symboles les plus prometteurs de la nouvelle politique marseillaise. L’OM compte sur lui, et l’avenir pourrait s’écrire en bleu et blanc encore plusieurs années.