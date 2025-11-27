OM : Jean-Pierre Pain révèle les secrets de la progression spectaculaire de Darryl Bakola

Après sa première titularisation en Ligue des Champions lors de la victoire contre Newcastle (2-1), Darryl Bakola continue de susciter l’enthousiasme à l’Olympique de Marseille. À seulement 17 ans, le jeune défenseur impressionne déjà par sa maturité et sa progression fulgurante. Ce mercredi, c’est Jean-Pierre Papin, légende de l’OM et ancien entraîneur de la réserve la saison dernière, qui a tenu à saluer son évolution sur RMC Sport.

« Il n’aimait pas défendre » : un défaut vite corrigé

Invité dans l’émission, Jean-Pierre Papin a livré un témoignage authentique sur ses premiers mois avec Bakola :

« On s’était un peu pris le bec avec Darryl mais très courtoisement. En fait, il n’aimait pas défendre. »

Un constat étonnant pour un joueur désormais positionné en défense et qui s’est distingué par son sérieux et son engagement en Ligue des Champions. Mais JPP explique que cette lacune a été corrigée à une vitesse impressionnante :

« Il a corrigé très vite, encore plus avec les pros. Quand il est revenu jouer, c’était plus le même joueur. »

A lire aussi : OM – Ce qu’attend désormais Éric Di Meco de De Zerbi !

Un talent intelligent et doté d’un potentiel exceptionnel

Pour Jean-Pierre Papin, l’un des atouts majeurs de Bakola est sa capacité à apprendre :

« C’est quelqu’un qui est très intelligent et il a des qualités incroyables. »

Selon RMC Sport, Bakola est même identifié comme l’un des jeunes les plus prometteurs du centre de formation, admiré pour son sérieux et sa compréhension rapide des attentes du staff.

Un avenir brillant qui se dessine

Entre les félicitations de Pablo Longoria, la confiance de Roberto De Zerbi et maintenant les révélations de Papin, le jeune défenseur incarne peut-être l’une des futures grandes surprises de l’OM.

À 17 ans seulement, Darryl Bakola semble déjà prêt pour le très haut niveau… et l’OM pourrait bien tenir là un futur cadre.

A lire aussi : Paixao, supporters marseillais, Riolo… les infos OM du 26/11/2025