Mercato OM : Dortmund pour faire basculer le dossier Mason Greenwood ?

Le transfert de Mason Greenwood vers l’AS Roma reste au point mort, mais une opération parallèle impliquant le Borussia Dortmund pourrait changer la donne. Selon les informations de la Gazzetta dello Sport, le club allemand envisage de recruter Matías Soulé, ce qui offrirait une marge financière supplémentaire aux dirigeants romains.

La Roma toujours freinée dans le dossier Mason Greenwood

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Le feuilleton du mercato OM autour de Mason Greenwood n’a toujours pas trouvé son épilogue. Depuis plusieurs semaines, l’AS Roma multiplie les démarches pour attirer l’attaquant anglais, considéré comme une priorité offensive par le club italien. Plusieurs médias transalpins évoquent une offre romaine comprise entre 40 et 45 millions d’euros, alors que l’OM réclame environ 50 millions d’euros pour envisager un départ.

Le différentiel entre les attentes marseillaises et les capacités financières de la Louve complique les négociations. Une situation qui retarde, pour l’instant, une éventuelle vente importante pour l’OM, alors que le club phocéen cherche à assainir ses comptes.

Dortmund prêt à passer à l’action pour Matías Soulé

D’après la Gazzetta dello Sport, relayée en Italie, l’AS Roma serait disposée à céder Matías Soulé afin de dégager des liquidités. Le Borussia Dortmund serait actuellement en pole position pour récupérer l’ailier argentin, avec une opération estimée autour de 30 millions d’euros. West Ham, Aston Villa et le Bayer Leverkusen figureraient également parmi les clubs intéressés.

Une telle rentrée d’argent permettrait à la Roma d’augmenter son offre pour Mason Greenwood et de se rapprocher des exigences de l’OM. Le dossier reste néanmoins dépendant des différentes opérations financières menées par le club italien.

En cas de vente de l’ancien joueur de Manchester United, une partie du montant devrait revenir au club anglais grâce à la clause de revente négociée lors de son transfert vers Marseille en 2024.