Mercato OM : Beye, le divorce se prépare mais…

L’avenir d’Habib Beye à l’Olympique de Marseille semble s’écrire de plus en plus loin du Vélodrome. Pourtant, malgré les nombreuses rumeurs autour d’un changement d’entraîneur, la situation reste encore loin d’être totalement réglée.

Selon les informations de La Provence, les dirigeants marseillais ont récemment pris contact avec le clan de l’entraîneur afin d’entamer des discussions autour d’une éventuelle séparation. Une prise de contact décrite comme encore très prudente, alors que les deux parties doivent trouver un terrain d’entente pour mettre fin à une collaboration qui court théoriquement jusqu’en 2027.

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L’OM avance sur son futur… mais rien n’est encore signé

Depuis plusieurs semaines, plusieurs noms circulent pour prendre place sur le banc marseillais la saison prochaine. Dans ce contexte, la direction olympienne semble préparer l’après-Beye tout en essayant de gérer au mieux les aspects contractuels d’un départ.

Mais un élément souligné par La Provence illustre parfaitement l’incertitude actuelle : Habib Beye continue de travailler comme s’il allait diriger l’équipe lors de la reprise estivale.

Beye prépare déjà la reprise

Toujours selon le quotidien régional, l’ancien défenseur de l’OM et son staff ont déjà élaboré un programme complet pour les prochaines semaines. Le travail aurait notamment porté sur l’organisation de la préparation estivale, avec plusieurs stages envisagés ainsi qu’un suivi individualisé destiné aux joueurs non retenus par leurs sélections nationales.

Autrement dit, alors que les discussions autour d’un départ commencent à peine, Beye poursuit sa mission avec professionnalisme et anticipe déjà le retour des joueurs à l’entraînement.

Cette situation illustre toute la complexité du dossier. D’un côté, l’OM semble avancer vers un changement d’entraîneur. De l’autre, le technicien poursuit son travail quotidien et prépare activement la saison à venir. Un dossier qui pourrait connaître une accélération dans les prochains jours.