Mercato OM : dossier Abdelli, la mise au point du directeur sportif du SCO !

À deux jours du déplacement de l’Olympique de Marseille à Angers, le dossier Himad Abdelli s’invite au cœur de l’actualité mercato. Le milieu international algérien est bien ciblé par l’OM, mais le SCO d’Angers entend maîtriser le calendrier et les conditions d’un éventuel transfert. Son directeur sportif, Laurent Boissier, a clarifié la position angevine sur RMC Sport.

Abdelli ciblé par l’OM, Angers temporise

Le nom de Himad Abdelli circule avec insistance du côté de l’Olympique de Marseille. À la recherche de renforts au milieu de terrain, l’OM s’intéresse au joueur du SCO, auteur de performances régulières en Ligue 1. Dans la presse, un montant d’environ 5 millions d’euros est évoqué pour un éventuel transfert, sans confirmation officielle des clubs concernés.

À l’approche de la rencontre face à l’OM, le contexte est particulier pour le club angevin. L’entraîneur Alexandre Dujeux a retrouvé un groupe quasiment au complet après le retour des internationaux engagés à la CAN. Lors de la dernière séance, Sidiki Chérif s’est entraîné avec les titulaires, tandis que Himad Abdelli a travaillé avec les remplaçants, signe d’une situation en suspens. Le premier est suivi par Crystal Palace, le second par l’OM, ce qui n’est plus un secret.

Laurent Boissier détaille la position du SCO

Face aux nombreuses interrogations, Laurent Boissier, directeur sportif du SCO, a tenu à rappeler les règles fondamentales d’un transfert dans un entretien accordé à RMC Sport : « Dans un transfert, il faut que le club vendeur, le club acheteur et le joueur soient d’accord. Si les trois conditions sont réunies, ça se fait. Sinon, malheureusement, non. »

Le dirigeant angevin reconnaît l’intérêt marseillais et le souhait du joueur, tout en insistant sur la nécessité de protéger son club : « Himad est sollicité par l’OM, ce n’est pas un secret. Mais le transfert ne se fait pas au rythme que nous souhaiterions. Il faut protéger l’institution, le SCO, tout en respectant le désir du joueur. »



Boissier a également confirmé que Himad Abdelli avait clairement exprimé son envie de rejoindre l’Olympique de Marseille, sans que cela ne précipite une décision contraire aux intérêts angevins : « Ce matin, il s’entraînait, en pleine forme. Si toutes les conditions sont réunies, le transfert se fera. Sinon, je garderai mon joueur. »

Enfin, le directeur sportif a rappelé les impératifs économiques du SCO : « Perdre des joueurs comme Abdelli ou Chérif, ce n’est jamais bon sportivement. Mais il y a des impératifs financiers. Pour continuer à exister en Ligue 1 et faire grandir le club, il faut passer par le mercato. »

Pour l’OM, désormais entraîné par Roberto De Zerbi, le dossier Abdelli s’inscrit dans une stratégie de renforcement ciblée, mais le club marseillais devra encore convaincre Angers avant toute issue concrète.