Mercato OM : Du beau monde pour superviser Greenwood face au HAC !

Mason Greenwood, l’ailier de l’OM, continue d’attirer les regards des plus grands clubs européens après sa performance exceptionnelle contre Le Havre samedi dernier. Selon TBR Football, les recruteurs de Barcelone étaient présents au Stade Vélodrome pour observer l’ancien joueur de Manchester United, auteur de quatre buts lors de la victoire écrasante 6-2 de Marseille.

Depuis son arrivée à Marseille en2024, Greenwood a marqué 29 buts en 46 matchs toutes compétitions confondues, s’imposant comme l’un des meilleurs attaquants de Ligue 1. Sa régularité devant le but et sa capacité à créer des occasions font désormais de lui un joueur suivi de près par de nombreuses équipes européennes, et particulièrement par le club catalan.

Un intérêt confirmé de Barcelone pour l’attaquant marseillais

Barcelona’s stance on Marcus Rashford and Mason Greenwood deals after ex-Man United star scores fourhttps://t.co/YKRx5mnGdP — TBR Football (@tbrfootball) October 19, 2025

Barcelone, qui a déjà ajouté Marcus Rashford à son effectif cet été, envisage de renforcer encore son attaque pour la saison prochaine. Le prêt de Rashford, également issu de Manchester United, se termine à la fin de la saison, et le club réfléchit à un transfert permanent pour stabiliser son secteur offensif.

A lire : Ligue 1 : le côté droit de l’OM dans l’équipe type de la 8e journée !

Mason Greenwood, suivi depuis son prêt à Getafe, reste un objectif de longue date pour le Barça. Le club espagnol l’avait déjà envisagé avant son transfert à Marseille. Avec la performance de samedi, Greenwood se positionne désormais comme un candidat sérieux pour rejoindre la Liga et compléter un effectif déjà riche avec des joueurs tels que Lewandowski, Raphinha, Dani Olmo et la jeune star Lamine Yamal.

Greenwood avec ou pour remplacer Rashford ?

En plus de ses buts, Greenwood est le meilleur passeur du championnat et se place comme le deuxième meilleur buteur derrière Joaquin Panichelli. Si le transfert se concrétise, il pourrait devenir seulement le troisième joueur anglais à évoluer sous le maillot catalan, après Rashford et la légende Gary Lineker.

Le duo Greenwood-Rashford pourrait ainsi renaître à Barcelone, ravivant l’alchimie anglaise observée à Manchester United. Pour Hansi Flick, l’ajout de Greenwood apporterait non seulement des buts mais également une franchise offensive supplémentaire dans une équipe déjà compétitive sur tous les fronts.