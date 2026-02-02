Mercato OM : Encore 4 départs ce lundi ? C’est tranché pour Vermeeren ?

Le mercato hivernal reste animé du côté de l’Olympique de Marseille. Après plusieurs mouvements déjà actés, la direction olympienne souhaite encore alléger son effectif, avec plusieurs dossiers de sortie en cours, tandis que Arthur Vermeeren ne prévoit pas de départ anticipé.

Bakola en route, Gomes et O’Riley sur le départ

Les jours passent et les lignes bougent rapidement à la Commanderie. Selon les informations de L’Équipe, le transfert de Darryl Bakola vers Sassuolo est imminent. Le jeune milieu de terrain de 18 ans était attendu en Italie ce dimanche pour finaliser son arrivée, confirmant la volonté de l’OM de réduire son effectif dès cet hiver.

Dans le même temps, le cas de Angel Gomes est clairement identifié par les dirigeants marseillais. Arrivé librement l’été dernier en provenance de Lille, l’international anglais de 25 ans pourrait déjà quitter la Ligue 1. Wolverhampton travaille sur un prêt assorti d’une option d’achat estimée à environ 7 millions d’euros. Un départ qui illustrerait une nouvelle fois la capacité de l’Olympique de Marseille à écourter certains paris sportifs, comme cela avait déjà été le cas récemment pour Lilian Brassier, Elye Wahi ou Ismaël Koné.



Autre dossier sensible : Matt O’Riley. De moins en moins utilisé dans un milieu de terrain très dense, l’international danois n’entre plus dans les plans prioritaires. Prêté par Brighton jusqu’en juin, un retour chez les Seagulls est aujourd’hui l’option privilégiée par l’OM.

Garcia proche de Sassuolo, Vermeeren temporise et devrait finir la saison à Marseille

La porte de sortie est également ouverte pour Ulisses Garcia. Le latéral gauche suisse, sous contrat jusqu’en 2028, doit encore régler les derniers détails de son prêt à Sassuolo, assorti d’une option d’achat avoisinant les 4 millions d’euros. Un départ attendu, après plusieurs semaines où il n’était plus qu’une solution d’appoint.

En revanche, malgré les rumeurs, Arthur Vermeeren ne prévoit aucun départ cet hiver. Le milieu belge de 20 ans, prêté par Leipzig, souhaite honorer son engagement jusqu’à l’été prochain et terminer la saison à Marseille.

Avant même la fin du mercato, l’Olympique de Marseille a déjà acté les sorties de Ruben Blanco, Pol Lirola et Neal Maupay. D’autres ajustements restent attendus dans les prochains jours, confirmant un hiver de transition pour l’effectif marseillais.