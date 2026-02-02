Mercato OM : après Abdelli et Nnadi, une 5e recrue attendu ce lundi ?

Alors que le mercato de l’Olympique de Marseille s’anime en ce début de semaine, le club phocéen continue d’enchaîner les mouvements. Après les arrivées d’Abdelli et Nnadi à Marseille, un autre renfort est attendu ce lundi, tandis qu’un dossier défensif avance sérieusement, selon les informations de L’Équipe.

Abdelli et Nnadi arrivés à Marseille

Comme révélé par L’Équipe, Abdelli a déjà rejoint Marseille, marquant une première étape concrète du mercato de l’OM. Le club dirigé par Roberto De Zerbi poursuit ainsi son travail de renforcement de l’effectif, avec une volonté claire d’apporter rapidement de nouvelles solutions.

Dans cette dynamique, Tochukwu Nnadi est arrivé ce lundi dans la cité phocéenne. Son arrivée s’inscrit dans une séquence active du recrutement marseillais, sans que le club n’ait encore communiqué officiellement sur les contours exacts de ce dossier. L’OM avance donc méthodiquement, avec plusieurs opérations menées en parallèle afin d’étoffer l’effectif pour la suite de la saison de Ligue 1.

El-Karouani, 3M€ et 15% !

Le chantier défensif reste également une priorité. Toujours selon L’Équipe, Souffian El-Karouani est espéré pour renforcer le côté gauche de la défense. L’international marocain (25 ans, cinq sélections) arrive en fin de contrat en juin avec Utrecht, une situation contractuelle qui attire logiquement l’attention de l’Olympique de Marseille.

Un accord de principe avec l’entourage du joueur aurait été obtenu il y a quelques jours. Des sources néerlandaises évoquent une proposition de transfert estimée autour de 3 millions d’euros, assortie d’un pourcentage de 15 % à la revente. Le latéral pourrait s’engager sur la durée avec l’OM, un contrat courant jusqu’en 2030 étant évoqué.

Sans précipitation excessive, le club marseillais structure donc son mercato, en ciblant des profils identifiés et en avançant sur plusieurs dossiers simultanément, avec l’objectif de consolider l’effectif mis à disposition de Roberto De Zerbi.