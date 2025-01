Mercato OM : Encore deux recrues… mais sous conditions ?

L’Olympique de Marseille continue de se préparer pour le mercato hivernal avec des mouvements qui pourraient redéfinir l’effectif.

Après l’annonce de l’arrivée confirmée de Luiz Felipe, un renfort défensif bien accueilli par le coach Roberto De Zerbi, d’autres pistes sont activement explorées par la direction marseillaise. Le club serait notamment à la recherche d’un nouveau défenseur central et d’un latéral, en fonction des départs qui pourraient survenir.

Des départs en défense…

L’OM pourrait voir certains de ses défenseurs quitter le club durant cette fenêtre de transfert. Plusieurs joueurs, dont Chancel Mbemba, Lilian Brassier et Bamo Meité, ont un bon de sortie. Le cas de Bamo Meité semble particulièrement surveillé, avec des clubs comme les Glasgow Rangers et Montpellier exprimant leur intérêt pour un prêt sec. Cependant, l’OM ne semble pas convaincu par cette option et privilégie plutôt un transfert à titre définitif afin de générer des liquidités. Cette situation pourrait ouvrir la voie à des négociations avec ces clubs, d’autant plus que l’OM, sous pression financière, cherche à améliorer ses finances.

🔵⚪️ L’OM pourrait recruter un nouveau défenseur central et un latéral en cas de départ.

Le recrutement d’un défenseur central semble essentiel pour De Zerbi, notamment pour solidifier la défense de l’OM. La direction marseillaise semble être en quête d’un central gauche au profil expérimenté, capable de s’adapter rapidement aux exigences du club. En parallèle, un latéral pourrait aussi être ajouté à l’effectif, selon les mouvements à venir. Le départ de certains joueurs pourrait ouvrir une place sur les ailes, ce qui permettrait à l’OM de diversifier ses options défensives.

Des choix décisifs pour l’avenir du club

En résumé, le mercato hivernal de l’OM s’annonce riche en mouvements, entre les arrivées et les départs. Avec la confirmation du transfert de Luiz Felipe, l’OM commence à se renforcer, mais la quête de nouveaux joueurs et de liquidités pourrait transformer encore davantage l’effectif marseillais dans les semaines à venir.