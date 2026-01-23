Mercato OM : Et maintenant un jeune latéral suédois ?

Selon le média britannique TeamTalk, l’Olympique de Marseille s’est renseigné sur Genesis Antwi, jeune latéral polyvalent de Chelsea. Le club phocéen explore le profil du défenseur suédois de 18 ans, également suivi par Nice et l’AS Roma, dans un contexte de veille active sur le marché des jeunes talents européens.

Un latéral polyvalent repéré en Premier League 2 et en Youth League

D’après TeamTalk, l’OM a pris des informations sur Genesis Antwi, formé à l’académie de Chelsea. Le joueur évolue principalement au poste de latéral, avec la capacité d’occuper les deux couloirs, à droite comme à gauche. Cette polyvalence constitue un atout recherché par de nombreux clubs sur le marché.

Le Suédois de 18 ans s’est distingué cette saison avec l’équipe réserve des Blues en Premier League 2, mais aussi sur la scène européenne en Youth League. Lors de la campagne de Ligue des champions des jeunes, Genesis Antwi a inscrit deux buts en six rencontres, confirmant son profil offensif et sa capacité à se projeter dans le dernier tiers.

La saison précédente, le défenseur avait également goûté au football senior. Toujours selon TeamTalk, il a disputé deux matches de Conférence League avec l’équipe première de Chelsea, dont une apparition de 20 minutes lors de la demi-finale retour de la compétition. Une expérience européenne précoce qui renforce son attractivité auprès des recruteurs.

🚨🔥 EXCL | AS Roma, OGC Nice and OM have recently requested information on Genesis Antwi. The 18yo Chelsea full-back is impressing at the youth level and the interest in him is growing. A January move is unlikely, but the 🇸🇪 talent is one to watch. 🔗 More on @TEAMtalk 👇 pic.twitter.com/mzKoOtwryC — Rudy Galetti (@RudyGaletti) January 22, 2026

La Roma et Nice visent aussi Antwi ?

L’intérêt de l’Olympique de Marseille s’inscrit dans un contexte concurrentiel. La Roma et Nice auraient également sollicité des renseignements sur le joueur, sous contrat avec Chelsea jusqu’en juin 2028. Le club londonien disposerait en outre d’une option pour prolonger automatiquement ce bail, ce qui limite toute urgence côté vendeur.

International suédois espoirs à trois reprises, Genesis Antwi conserve une valeur marchande encore accessible. D’après Transfermarkt, celle-ci est estimée à 350 000 euros. Une donnée qui pourrait inciter l’OM à étudier un mouvement, que ce soit lors du mercato hivernal ou à l’approche du marché estival.

Toujours selon TeamTalk, le club phocéen espèrerait tirer parti de cette situation contractuelle pour entamer des discussions avec Chelsea. Les Blues ne seraient toutefois pas pressés de se séparer d’un joueur considéré comme une promesse de leur centre de formation.

Dans une logique de projection et de renforcement à moyen terme, l’Olympique de Marseille poursuit ainsi sa stratégie de veille sur les jeunes profils à fort potentiel, sans qu’aucune avancée concrète n’ait, à ce stade, été officialisée.