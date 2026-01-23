OM – Lens : un bilan défavorable qui pèse avant le choc du Vélodrome

À l’approche du choc entre l’Olympique de Marseille et le RC Lens, les chiffres récents rappellent à quel point l’adversaire lensois s’est imposé comme une véritable bête noire pour les Phocéens en Ligue 1. Depuis la remontée des Sang et Or dans l’élite lors de la saison 2020-2021, Marseille a déjà concédé sept défaites en onze confrontations face à Lens en championnat.

Sur cette période, le bilan marseillais est particulièrement défavorable : trois victoires seulement, un match nul et donc sept revers. Aucun autre club n’a battu l’OM aussi souvent en Ligue 1 sur ces dernières saisons, à l’exception du Paris Saint-Germain, qui totalise huit victoires contre Marseille dans l’élite sur la même période.

A lire aussi : OM : De Zerbi espère Aguerd et ses recrues pour le choc face à Lens

De son côté, le RC Lens affiche une domination statistique encore plus marquée. Depuis son retour en Ligue 1, le club artésien n’a remporté plus de matchs contre aucun autre adversaire que face à l’OM. Une série qui souligne la régularité des Lensois dans ces confrontations, quel que soit le contexte ou le lieu du match.

Ces chiffres confèrent à la rencontre à venir un enjeu supplémentaire pour Marseille, bien décidé à inverser une tendance défavorable face à un adversaire qui lui pose systématiquement problème depuis plusieurs saisons.