Mercato OM : Et si Alexander Sørloth se retrouve sur le marché ?

L’Atlético de Madrid s’apprête à renforcer son secteur offensif. Selon les informations de la Cadena Ser, le club espagnol aurait obtenu l’accord de Darwin Nuñez pour un transfert lors du mercato estival. L’international uruguayen, en manque de temps de jeu à Liverpool, souhaite relancer sa carrière en rejoignant un championnat qu’il connaît bien. De quoi ouvrir la porte à Alexander Sørloth ?

Darwin Nuñez (25 ans) a disputé 46 matchs toutes compétitions confondues cette saison, pour un total de 7 buts. Malgré ce bilan, l’attaquant ne fait pas partie des plans prioritaires du nouvel entraîneur Arne Slot, et son départ semble inévitable. L’ancien joueur du Benfica Lisbonne, recruté pour 85 millions d’euros en 2022, n’a pas totalement répondu aux attentes du club anglais.

Désireux de retrouver une place de titulaire, Nuñez aurait donné son feu vert à l’Atlético, qui devra toutefois trouver un accord avec Liverpool. Le club anglais ne compte pas brader un joueur à forte valeur marchande. « L’Atlético a le feu vert du joueur, mais doit encore convaincre Liverpool », précise la Cadena Ser.

Sørloth sur le départ ?

L’éventuelle arrivée de Nuñez pourrait entraîner des conséquences directes dans l’effectif madrilène. En particulier pour Alexander Sørloth, dont l’avenir semble incertain. L’attaquant norvégien pourrait perdre du temps de jeu en cas de concurrence accrue à son poste. Une situation qui pourrait l’inciter à chercher un nouveau projet.

À ce titre, son profil pourrait correspondre aux besoins de clubs à la recherche d’un attaquant puissant et expérimenté. C’est notamment le cas de l’Olympique de Marseille, en quête de renforts offensifs pour la saison prochaine. Sørloth pourrait représenter une piste crédible, d’autant que son profil semble compatible avec les attentes du nouvel entraîneur Roberto De Zerbi.

Jean-Charles De Bono s’était exprimé lors de notre émission Débat Foot Marseille, sur les joueurs qu’il aimerait voir avec le maillot blanc et bleu la saison prochaine. Et pour suppléer Gouiri, c’est le Norvégien Alexander Sørloth qu’il veut voir débarquer à l’OM !

« C’est de ce genre de joueur que tu as besoin »

>« Lui, c’est un super joueur ! C’est encore un des meilleurs buteurs en Espagne, et en plus il est remplaçant. Il ne fait pas tous les matchs, l’année passée il était meilleur buteur du championnat à égalité avec un autre, déclare Jean Charles De Bono. Et cette année, en jouant un match sur deux, il est encore dans le top 3 ! Ce sont des joueurs qui, en plus, connaissent la Ligue des Champions, les gros clubs et qui aiment la pression. Il a un sacré gabarit également, il fait un peu plus de 1m90. C’est de ça que tu as besoin. »