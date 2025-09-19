Mercato OM : Exfiltrés trop vite ? Ils flambent et devraient rapporter gros (à d’autres…)

L’Olympique de Marseille a souvent bâti sa réputation sur des coups de flair réussis lors du mercato. Mais les départs précipités d’Iliman Ndiaye et de Luis Suarez rappellent qu’à Marseille, l’impatience peut se payer très cher. Ensemble, ces deux joueurs représentent un potentiel de 68 millions d’euros que le club phocéen n’a pas su valoriser.

Arrivé à l’été 2023 comme une promesse offensive, Iliman Ndiaye n’a jamais réussi à s’imposer sous le maillot marseillais. Un an plus tard, il était déjà cédé à Everton pour 18 M€. Depuis, l’international sénégalais a totalement changé de dimension. Devenu l’un des leaders offensifs des Toffees, il a attiré l’intérêt de l’Inter Milan, prêt à mettre 46 M€ sur la table. Une offre refusée par le club anglais, conscient de la valeur croissante de son joueur.

Ndiaye, d’échec à Marseille à star en Premier League

Pour l’OM, le constat est amer. Jugé trop vite insuffisant, Ndiaye voit aujourd’hui sa cote plus que doubler. Un symbole de la difficulté marseillaise à accorder du temps à ses recrues, au risque de passer à côté de véritables atouts sportifs et financiers.

Même scénario pour Luis Suarez. Après un passage discret au Vélodrome, l’attaquant colombien a rebondi à Almeria avant de prendre son envol au Sporting CP, acheté pour 22 M€. Un contraste frappant avec les 7,5 M€ encaissés par Marseille lors de sa vente initiale.

Suarez, l’attaquant qui valait plus cher que prévu

Ces deux trajectoires post-OM illustrent les paradoxes de la politique menée par Pablo Longoria. S’il a su attirer des profils séduisants comme Alexis Sanchez, Pierre-Emerick Aubameyang ou encore Adrien Rabiot, il a aussi laissé filer des talents en devenir. Avec un turnover impressionnant, plus d’un joueur sur deux quittant le club après une seule saison, la continuité reste le talon d’Achille du projet phocéen.