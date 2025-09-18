OM : “Un des plus scandaleux jamais vus à ce niveau”, Jamie Carragher ne mâche pas ses mots !

L’Olympique de Marseille pensait tenir un résultat historique face au Real Madrid au Santiago Bernabéu, mais la décision arbitrale a tout changé. Un penalty controversé a en effet permis aux Madrilènes de prendre l’avantage, provoquant une vague de réactions. Parmi elles, celle de Jamie Carragher, ancien défenseur emblématique de Liverpool, aujourd’hui consultant pour CBS.

Face aux images de l’action, Carragher n’a pas hésité à qualifier ce penalty comme étant « l’un des plus scandaleux jamais vus à ce niveau ». Selon lui, le geste défensif de Medina ne méritait en aucun cas une sanction : « Son bras est collé à son corps. Que pouvait-il faire ? C’est l’un des meilleurs gestes défensifs que j’aie vus, et ça finit en penalty. Incroyable ».

Carragher fustige une décision incompréhensible

L’ancien international anglais estime que l’OM a été lourdement pénalisé par une interprétation excessive de la règle. « Il n’y a aucune intention de jouer le ballon de la main, c’est une décision qui gâche complètement la prestation marseillaise », a-t-il ajouté.



Car au-delà de la polémique, les Marseillais avaient montré un visage séduisant dans l’antre madrilène. Solides défensivement, bien organisés et dangereux en contre, les hommes de Roberto De Zerbi semblaient capables de ramener un résultat positif. Mais ce fait de jeu a brisé leur élan et changé la physionomie du match.

Real – OM : Même en Espagne le penalty fait scandale ! – https://t.co/nlVj0WrAvJ — Football Club de Marseille (@FCMarseille) September 17, 2025

L’OM peut nourrir des regrets

Dans un contexte où chaque point compte pour la qualification européenne, ce penalty risque de peser lourd dans la balance. Si l’OM veut rebondir, il faudra rapidement tourner la page et capitaliser sur les prochaines échéances.

Cette polémique relance aussi le débat sur l’usage de la VAR et l’interprétation des mains dans la surface. Pour Carragher, il s’agit d’un symbole de décisions arbitrales qui nuisent au spectacle : une frustration que partagent de nombreux observateurs et supporters de l’Olympique de Marseille.