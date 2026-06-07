Mercato OM : Fabrizio Romano annonce le montant demandé par Marseille pour Mason Greenwood !

Courtisé par plusieurs clubs européens, Mason Greenwood pourrait animer le mercato estival de l’Olympique de Marseille. Alors que l’AS Roma, Fenerbahçe et l’Atlético de Madrid figurent parmi les formations évoquées autour de l’attaquant anglais, le club phocéen aurait déjà fixé ses conditions pour un éventuel transfert.

L’OM affiche ses exigences pour Mason Greenwood

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L’avenir de Mason Greenwood s’impose comme l’un des dossiers majeurs du mercato OM. Auteur d’une saison remarquée sous les couleurs de l’OM, l’international anglais suscite l’intérêt de plusieurs clubs étrangers à l’approche de l’ouverture du marché des transferts.

Selon les informations relayées par le spécialiste du mercato Fabrizio Romano, la direction marseillaise a fixé un prix de départ particulièrement élevé pour envisager une vente de son attaquant. Le journaliste italien a publié le message suivant sur le réseau social X : « La demande initiale de l’Olympique de Marseille pour le transfert de Mason Greenwood cet été est de 50 millions d’euros plus 5 millions d’euros de bonus. »

Cette valorisation semble confirmer la volonté de l’Olympique de Marseille de brader l’un de ses principaux actifs. Plusieurs médias européens évoquent notamment un intérêt de l’AS Roma, tandis que Fenerbahçe figure également parmi les clubs attentifs à la situation du joueur.

Un dossier stratégique pour les finances marseillaises

Le cas Mason Greenwood dépasse largement le cadre sportif. Recruté à l’été 2024 en provenance de Manchester United, l’attaquant anglais représente aujourd’hui l’une des plus fortes valeurs marchandes de l’effectif marseillais. Son transfert avait été conclu avec une importante clause de revente au bénéfice du club anglais, 40 % selon les informations communiquées à l’époque par le président Pablo Longoria…

Dans ce contexte, la direction de l’OM chercherait à maximiser le montant d’un éventuel transfert afin d’optimiser les retombées financières de l’opération. Plusieurs sources rapportent que Marseille reste ferme sur ses exigences malgré les premiers intérêts manifestés sur le marché.