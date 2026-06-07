Mercato OM : un champion du monde, un ancien du Vélodrome et un pari à relancer… trois opportunités en or à saisir gratuitement

L’Olympique de Marseille s’apprête à vivre un mercato estival particulièrement délicat. Malgré la qualification européenne, les contraintes financières obligent les dirigeants olympiens à redoubler d’imagination pour renforcer l’effectif sans faire exploser les comptes.

Dans ce contexte, les joueurs libres représentent une piste privilégiée. Aucun transfert à payer, seulement un salaire et une prime à la signature : une formule qui pourrait permettre à l’OM de réaliser quelques jolis coups. Parmi les nombreux profils disponibles, trois attaquants attirent particulièrement l’attention.

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Paulo Dybala, le rêve accessible ?

Et si l’OM tentait un énorme coup sur le marché ? Alors que son avenir à l’AS Rome demeure incertain, Paulo Dybala pourrait bientôt se retrouver libre de tout contrat.

À 32 ans, l’Argentin reste l’un des joueurs les plus talentueux de sa génération. Certes, les blessures ont freiné sa dernière saison, mais sa vision du jeu, sa qualité technique et sa capacité à débloquer une rencontre restent intactes.

Pour Marseille, l’opportunité serait unique : attirer un joueur de dimension internationale sans verser la moindre indemnité de transfert. Un scénario ambitieux, mais qui pourrait rapidement séduire les supporters olympiens.

Bamba Dieng, l’heure de la revanche ?

Son départ avait laissé un goût d’inachevé. Deux ans après avoir quitté le Vélodrome, Bamba Dieng pourrait revenir dans un contexte totalement différent.

Auteur d’une saison particulièrement convaincante avec Lorient, l’international sénégalais a retrouvé l’efficacité qui faisait sa force lors de ses débuts à Marseille. Son profil de finisseur et sa connaissance du club constituent des arguments solides.

Un retour aurait tout d’une histoire parfaite : celle d’un joueur parti trop tôt et désireux de prouver qu’il avait sa place à l’OM.

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Myron Boadu, le pari qui peut tout changer

Parfois, les meilleures affaires naissent des plus gros doutes. Ancien grand espoir du football néerlandais, Myron Boadu n’a jamais réellement confirmé les attentes placées en lui.

Pourtant, à seulement 25 ans, son potentiel demeure intact. Rapide, puissant et doté d’un vrai sens du but, l’ancien Monégasque pourrait représenter une opportunité à faible risque financier.

Dans un marché où les attaquants coûtent souvent plusieurs dizaines de millions d’euros, relancer un talent en quête de renaissance pourrait être une stratégie particulièrement intéressante pour les dirigeants marseillais.

Marseille obligé d’être malin

Plus que jamais, l’OM devra faire preuve d’ingéniosité cet été. Entre restrictions budgétaires et nécessité de rester compétitif, les opportunités à coût réduit pourraient devenir la clé du prochain mercato.

Dybala, Dieng ou Boadu : trois profils différents, trois paris aux risques variés, mais une même promesse. Celle de renforcer l’attaque olympienne sans sacrifier les finances du club.