Mercato OM : Fabrizio Romano annonce un départ d’un remplaçant !

D’après les informations de Fabrizio Romano, l’Olympique de Marseille est sur le point de conclure un transfert avec les Rangers pour l’international canadien Derek Cornelius. Le défenseur central de 27 ans, actuellement sous contrat avec l’OM jusqu’en 2028, pourrait rejoindre le club écossais dans les jours à venir. Cette évolution intervient après une saison mitigée en Ligue 1, où Cornelius a disputé 22 matchs sans inscrire de buts.

Arrivé à Marseille en août 2024 en provenance de Malmö FF pour un montant avoisinant les 4,3 millions d’euros, Cornelius n’a pas réussi à s’imposer comme titulaire indiscutable. Avec la concurrence accrue au sein de l’effectif marseillais, un départ semblait inévitable.

🔥 L’#OM accélère sur Nayef #Aguerd 🔵 Discussions en cours avec West Ham

⚪ Dossier indépendant de celui de Joël #Ordoñez

⚡ Sunderland a déjà formulé une offre officielle aux Hammers (Source : @footmercato)#TeamOM #MercatOM pic.twitter.com/MPdyk9WOw5 — Football Club de Marseille (@FCMarseille) August 29, 2025





Cornelius vers le Rangers ?

🚨🔵 EXCL: Rangers are closing in on Canadian international Derek Cornelius on the verge of joining from OM. 🇨🇦 pic.twitter.com/kSNtDwnB6u — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 29, 2025

Les Rangers, dirigés par l’entraîneur Russell Martin, cherchent à renforcer leur défense, et Cornelius représente une option intéressante pour apporter de l’expérience internationale et de la solidité à leur ligne arrière. Si le transfert se concrétise, il marquerait un tournant dans la carrière du joueur canadien, lui offrant une nouvelle opportunité de se relancer dans un championnat compétitif.

Pour l’OM, ce départ pourrait libérer de la masse salariale et ouvrir la voie à de nouveaux renforts, notamment en défense, où le club cherche à se renforcer pour la saison à venir. La direction marseillaise devra désormais se concentrer sur la recherche d’un remplaçant capable de combler le vide laissé par Cornelius.