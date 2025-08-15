Mercato OM : Fabrizio Romano confirme pour Zhegrova !

MERCATO OM – Une offre importante pour Edon Zhegrova, le dossier reste ouvert

L’Olympique de Marseille continue de travailler sur le renfort offensif tant attendu en cette fin de mercato. Selon les informations de Fabrizio Romano, Edon Zhegrova a reçu une proposition importante de la part du club phocéen.

L’ailier kosovar de 26 ans, actuellement au LOSC, est l’une des priorités de Roberto De Zerbi pour renforcer les couloirs marseillais. L’OM, déjà actif ces dernières semaines, cherche désormais une solution pour finaliser l’opération avec Lille, alors que les discussions se poursuivent.

Le dossier, révélé il y a deux semaines, est donc toujours d’actualité. La volonté du joueur de rejoindre l’OM pourrait peser dans la balance, mais il reste à trouver un accord définitif entre les deux clubs.

Si Zhegrova venait à rejoindre la Commanderie, il apporterait percussion, créativité et efficacité à une attaque marseillaise déjà bien garnie mais en quête d’un élément capable de faire la différence sur le plan individuel.