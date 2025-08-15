Mercato OM : Napoli sur le point de finaliser une des cibles annoncées de l’OM

Selon La Gazzetta dello Sport, le Napoli est sur le point de clore l’arrivée de l’arrière gauche espagnol Miguel Gutiérrez (Girona). Le transfert, estimé à 18–20 millions d’euros, serait pratiquement bouclé, avec des détails à régler avant l’officialisation attendue dans les jours à venir—voire ce week-end. Le joueur avait été un temps annoncé dans le viseur de l’OM.

Un accord imminent

La Gazzetta dello Sport confirme qu’un accord est en bonne voie, Naples disposant d’un quinquennal à proposer au joueur , avec un salaire estimé à 2,3 millions d’euros par saison La Gazzetta dello SportDailyNews24.

Une autre source indique également que les négociations sont « dans leur phase finale », l’opération pourrait être entérinée ce week-end, probablement en marge du match amical Napoli–Girona prévu le 9 août Diario AS+1.

Le latéral espagnol de 24 ans s’est fait remarquer à Girona, notamment en Ligue des Champions, mais aussi par sa polyvalence. Il peut jouer en tant que latéral mais aussi comme piston offensif La Gazzetta dello Sport+1. La Gazzetta évoque un profil idéal pour Antonio Conte, capable d’apporter de la solidité défensive tout en participant au jeu offensif La Gazzetta dello Sport+1.

Les modalités financières et administratives

Prix du transfert : entre 18 et 20 millions d’euros, dont 18 millions garantis et 2 en bonus La Gazzetta dello Sport+1Diario AS+1.

Contrat proposé : cinq ans, jusqu’en 2030, avec rémunération annuelle autour de 2,3 millions d’euros La Gazzetta dello SportDailyNews24.it.

Détails restants : la signature des documents et les formalités pourraient être finalisées autour du match amical face à Girona

