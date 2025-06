Mercato OM : Fabrizio Romano confirme un premier gros transfert imminent !

Luis Henrique est tout proche de s’engager avec l’Inter Milan. L’ailier brésilien, actuellement à l’Olympique de Marseille, doit passer sa visite médicale ce mardi avant de rejoindre officiellement le club italien.

Comme annoncé depuis plusieurs semaines, l’attaquant brésilien de l’OM va quitter le club phocéen. L’Inter et l’OM ont trouvé un accord la semaine dernière, autour d’un transfert estimé à 25 millions d’euros. Après plusieurs jours d’attente, Luis Henrique est attendu à Milan dans les prochaines heures pour finaliser son arrivée. Le journaliste italien Fabrizio Romano vient de l’annoncer sur son compte Twitter.

L’ancien joueur de Botafogo, âgé de 23 ans, devrait s’engager dans les jours qui viennent sous les couleurs des Nerazzurri. Le club marseillais va ainsi réalisé une belle opération financière sur ce premier gros transfert avant son passage devant la DNCG en juin prochain.

⚫️🔵🇧🇷 Luis Henrique will undergo medical tests as new Inter player on Tuesday.

€25m package deal agreed with OM last week, player due to land in Milano in the next hours. pic.twitter.com/DVoG87JR7e

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 2, 2025