Mercato OM : Fabrizio Romano envoie Valentin Rongier en Serie A !

Le dossier Valentin Rongier pourrait enfin évoluer. Après les refus successifs du Paris FC et du Stade Rennais, une nouvelle piste se précise pour le milieu de terrain de l’Olympique de Marseille. Selon les informations du journaliste Fabrizio Romano, le Como 1907 a entamé des discussions avec le club phocéen pour s’attacher les services de l’ancien Nantais.

Promu en Serie A pour la saison 2024-2025, Como cherche à renforcer son entrejeu. Le nom de Valentin Rongier figure en bonne place sur la liste des cibles potentielles du club lombard, aux côtés du jeune Argentin Máximo Perrone, actuellement sous contrat avec Manchester City. Toujours selon Fabrizio Romano, les dirigeants italiens hésitent entre ces deux profils. De son côté, le journaliste Gianluca Di Marzio révèle que Como a déjà formulé une offre de 15 millions d’euros pour Perrone, mais reste attentif à la situation du Marseillais.

🚨💙🤍 Como have opened talks for Valentin Rongier as new midfielder, deal on with Olympique Marseille.

The other option remains Máximo Perrone from Manchester City. pic.twitter.com/KeB0AcH8Lo

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 8, 2025