Mercato OM : Fabrizio Romano livre une nouvelle information importante dans le dossier Ordonez !

Longtemps pisté par l’OM lors du dernier mercato, le défenseur équatorien Joel Ordóñez est finalement resté à Bruges, malgré l’insistance du club phocéen. Désormais, l’Inter Milan s’invite dans la course, comme l’a révélé Fabrizio Romano, confirmant que la cote du jeune international ne cesse de grimper.

Lors du dernier mercato estival, l’Olympique de Marseille avait fait du défenseur équatorien Joel Ordóñez une de ses cibles prioritaires pour renforcer sa charnière centrale. Le joueur du Club Bruges sortait d’une saison remarquée en Jupiler Pro League et son profil correspondait parfaitement aux besoins défensifs du club phocéen.

L’échec marseillais sur le dossier Ordóñez

Cependant, les négociations ont rapidement buté sur la volonté du club belge de faire grimper les enchères. Bruges a tenu bon, refusant de céder son défenseur international à un prix jugé trop bas. Résultat : malgré l’intérêt soutenu de l’OM, Ordóñez est resté en Belgique, mettant fin à l’un des feuilletons du marché estival côté marseillais. L’OM s’est offert dans les derniers jours les plus expérimentés Aguerd et Pavard.

L’Inter Milan désormais sur les rangs

Alors que Marseille n’a pas réussi à boucler l’opération, le dossier connaît un nouveau rebondissement. Le journaliste spécialisé Fabrizio Romano a livré une information importante concernant l’avenir du joueur. « Sachez que Joel Ordóñez a été ajouté à la liste de l’Inter pour le nouveau défenseur central en 2026. Après avoir été sur la liste restreinte de l’OM et d’Al Hilal cet été, l’Inter le surveille également de près. »

🚨⚫️🔵 Understand Joel Ordóñez has been added into Inter list for new centre back in 2026. After being on OM and Al Hilal shortlist this summer, Inter also keep close eye on him. 🎥 https://t.co/7Y4O4zunzq pic.twitter.com/KyJToUVZkW — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 11, 2025



Ce développement confirme que la cote du défenseur de 20 ans ne cesse de grimper en Europe. L’Inter Milan, à la recherche de renforts pour l’avenir, suit avec attention la progression de l’international équatorien.

Pour l’OM, il s’agit d’un constat amer : avoir identifié très tôt un joueur à fort potentiel mais ne pas avoir trouvé la formule pour convaincre Bruges. Ce dossier manqué pourrait peser si Ordóñez poursuit son ascension au plus haut niveau et rejoint un cador européen comme l’Inter.