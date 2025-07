Mercato OM : Fabrizio Romano révèle une nouvelle cible de De Zerbi !

Le mercato estival de l’Olympique de Marseille pourrait prendre un accent international et familier de la Ligue 1. Selon les informations du très fiable journaliste Fabrizio Romano, le club phocéen a coché le nom de Timothy Weah (25 ans), l’ailier polyvalent de la Juventus et de la sélection américaine.

C’est une information qui a rapidement agité la communauté des supporters marseillais ce jeudi. Via son compte Twitter, le spécialiste mondial des transferts, Fabrizio Romano, a révélé que l’OM avait ciblé Timothy Weah pour renforcer son effectif cet été.

Plus important encore, le journaliste italien précise que son club actuel, la Juventus de Turin, est ouvert à un départ. Le club italien, qui a recruté le joueur l’été dernier en provenance de Lille, ne le considère pas comme intransférable et serait prêt à négocier en cas d’offre satisfaisante. Une porte clairement ouverte pour Pablo Longoria et les dirigeants marseillais.

L’intérêt pour Timothy Weah n’a rien d’anodin et semble parfaitement correspondre à la nouvelle ère qui s’ouvre à Marseille avec l’arrivée imminente de l’entraîneur Roberto De Zerbi. Le technicien italien est connu pour ses systèmes de jeu exigeants, souvent en 3-4-3 ou 4-2-3-1, qui demandent des joueurs de couloir capables de répéter les efforts, de défendre et d’attaquer.

C’est précisément le profil de Weah. Formé comme attaquant, il a prouvé sa grande polyvalence en évoluant comme ailier, mais aussi et surtout comme “piston” dans le couloir droit, un rôle qu’il a régulièrement occupé à la Juventus cette saison. Sa vitesse, sa capacité de percussion et son endurance en font un candidat naturel pour s’intégrer dans les schémas de De Zerbi.

Fils de la légende George Weah, Timothy connaît parfaitement le championnat de France pour y avoir brillé avec le LOSC. Il fut l’un des grands artisans du titre de champion de France remporté par les Dogues en 2021. Son expérience de la Ligue 1 serait un atout précieux, lui garantissant une adaptation rapide à l’environnement marseillais.

À 25 ans, et après une saison en Italie où il a alterné entre le statut de titulaire et celui de remplaçant (38 apparitions toutes compétitions confondues), Timothy Weah pourrait voir en l’OM une opportunité de devenir un joueur majeur d’un projet ambitieux.

Pour l’heure, il ne s’agit que d’un intérêt. Aucune offre officielle n’a encore été transmise. Mais avec un club vendeur et un profil qui “matche” parfaitement avec les besoins du nouvel entraîneur, le dossier Timothy Weah est assurément l’une des pistes à suivre de très près dans les semaines à venir sur la Canebière.

🚨🔵⚪️ EXCL: Olympique Marseille add Tim Weah among the options into their shortlist.

Juventus are prepared to sell Weah after deal off with Nottingham Forest and OM are well informed.

He’s on the list alongside Sacha Boey, another option. pic.twitter.com/LQWorrF7pF

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 2, 2025