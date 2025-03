Mercato OM : Faut-il vendre Balerdi ? Di Meco tranche

Leonardo Balerdi attire les convoitises, notamment celle de l’AS Rome. Mais faut-il le vendre ? Éric Di Meco, consultant et ancien joueur de l’OM, partage ses doutes entre les lacunes du défenseur argentin et son attachement irréprochable au club.

Leonardo Balerdi est l’un des dossiers chauds du côté de l’Olympique de Marseille. Courtisé notamment par l’AS Rome, le défenseur argentin divise. Et même chez les anciens du club, on peine à trancher. Dans l’émission le Moscato Show sur les ondes de RMC, Éric Di Meco s’est exprimé sans détour, mettant en lumière les limites mais aussi les qualités humaines du joueur.

OM : Balerdi, entre lacunes et amour du maillot, Éric Di Meco hésite

« Il a été bon la saison dernière. Je lui trouve encore des lacunes qui pour moi sont rédhibitoires, on l’a vu encore contre Paris. Quand il faut faire un mètre en avant pour mettre un mec hors-jeu ou pléger sur un milieu de terrain, c’est ton job, et quand tu ne le fais pas, c’est qu’il y a un gros problème. Après, il y a un truc très important pour moi dans la balance du choix de le laisser partir ou non, c’est qu’il est attaché au club, il a une mentalité irréprochable, il a vraiment un bon état d’esprit. Parce que si tu le vends 30 ou 35 millions d’euros et que derrière tu récupères un mercenaire qui vient juste pour le chèque, j’ai peur qu’on soit déçus. Maintenant, si c’est 45 M€ et que derrière ils font venir un grand défenseur central, eh bien je ne verrai pas cela d’un mauvais œil, » a ainsi déclaré Di Meco.

L’ancien défenseur emblématique de l’OM, Di Meco pointe ainsi des manques qui coûtent cher dans les grands rendez-vous, tout en reconnaissant la loyauté et l’investissement sans faille de Balerdi sous le maillot olympien. La question reste entière pour Pablo Longoria : faut-il privilégier un gros chèque au risque de perdre un joueur qui respire l’OM, ou continuer à miser sur un profil imparfait mais fidèle ?

L’été marseillais s’annonce décidément très mouvementé. mais avant toute chose il faudra d’abord finir sur le podium pour s’assurer une place pour la prochaines Ligue des champions des moyens financiers qui vont avec.

