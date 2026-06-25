Mercato OM : Fenerbahçe avance, la Roma insiste… deux autres clubs sur les rangs pour Greenwood !

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Alors que l’avenir de Mason Greenwood continue d’alimenter le marché des transferts, plusieurs clubs européens suivent de près la situation de l’attaquant de l’OM. Si l’AS Rome demeure attentive au dossier, Fenerbahçe a récemment relancé les discussions avec l’entourage du joueur. Mais les exigences financières du club marseillais constituent un obstacle majeur.

Fenerbahçe a un accord avec Greenwood, mais pas avec l’OM

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Le dossier Mason Greenwood reste l’un des plus sensibles de l’été du côté de l’Olympique de Marseille. Selon les informations de L’Équipe, la nouvelle direction de Fenerbahçe dispose d’un accord contractuel avec l’attaquant anglais de 24 ans ainsi qu’avec son entourage.

Cette situation remonte en partie à la campagne présidentielle du club turc. Candidat battu début juin, Hakan Safi avait multiplié les annonces ambitieuses en promettant notamment les arrivées de Merih Demiral, Hakan Calhanoglu, Luis Suarez ou encore Mason Greenwood. S’il n’a jamais eu l’opportunité de transmettre une offre officielle à l’OM, il disposait bien d’un terrain d’entente avec le joueur, son père et son avocat.

Ces derniers jours, les dirigeants actuellement en place à Fenerbahçe sont revenus à la charge avec une proposition salariale particulièrement attractive. Le club stambouliote fait de Greenwood une priorité pour renforcer son secteur offensif.

Marseille réclame entre 50 et 55 millions d’euros

Si le volet contractuel semble avancé côté turc, les négociations avec l’OM apparaissent beaucoup plus compliquées. Toujours selon L’Équipe, Fenerbahçe ne souhaite proposer qu’environ 30 millions d’euros, assortis de bonus. Une somme jugée largement insuffisante par la direction marseillaise. Le club phocéen n’envisage pas de céder Mason Greenwood pour un montant inférieur à 50 ou 55 millions d’euros.

D’autres formations suivent également le dossier. L’AS Rome conserve un intérêt marqué pour l’international anglais, notamment grâce à l’insistance de l’entraîneur Gian Piero Gasperini, qui souhaiterait faire du Marseillais un élément central de son projet sportif. Toutefois, le club italien doit d’abord alléger son effectif avant d’envisager une offensive concrète.

L’Atlético de Madrid et Al-Hilal figurent également parmi les prétendants potentiels, mais leurs marges de manœuvre dépendraient également de futures ventes.

À ce stade du mercato, Mason Greenwood reste donc un dossier ouvert, mais l’OM maintient fermement sa position sur la valorisation de son joueur.