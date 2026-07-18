Mercato OM ; Fenerbahçe ne s’arrêterait pas à Greenwood… un autre joueur offensif visé !

Après avoir bouclé l’arrivée de Mason Greenwood en provenance de l’OM, Fenerbahçe suivrait désormais un autre joueur offensif marseillais. Selon un journaliste turc, le club stambouliote étudierait le profil d’Amine Gouiri, même si le dossier n’en serait qu’à ses débuts.

Le mercato de l’OM pourrait encore être animé du côté des départs. Alors que Mason Greenwood a rejoint Fenerbahçe, le club turc regarderait désormais un autre élément de l’attaque marseillaise. Selon le journaliste turc Berşan Taşkaya, Amine Gouiri a été proposé au club entraîné par José Mourinho, qui évaluerait actuellement l’opportunité d’aller plus loin dans ce dossier.

FC Marseille est aujourd’hui menacé de disparaître L’incendie survenu au Black Angus a ravagé notre studio, notre décor et une grande partie de notre matériel de tournage. Sans studio, sans matériel et sans lieu pour produire nos émissions, c’est toute l’aventure Football Club de Marseille qui est en danger. Nous lançons une cagnotte pour sauver le média, reconstruire un studio et continuer à faire vivre l’actualité de l’OM avec vous. 💙🤍 Je soutiens FC Marseille

Un intérêt encore à un stade précoce

D’après Berşan Taşkaya, Amine Gouiri aurait été recommandé à Fenerbahçe ces derniers jours. Le journaliste précise toutefois que les discussions n’en sont qu’à un stade préliminaire. La direction du club stambouliote et son staff technique poursuivraient leurs analyses avant de décider d’une éventuelle offensive.

A lire : Yamoussoukro FC – OM : Victoire 0-3, buteurs, systémes, compositions… ce qu’il faut retenir !

Toujours selon cette même source, l’attaquant international algérien est sous contrat avec l’Olympique de Marseille jusqu’en juin 2029. Le journaliste indique également que sa valeur marchande est estimée à 28 millions d’euros et évoque un salaire annuel d’environ 4,55 millions d’euros.

À ce stade, aucune approche officielle de Fenerbahçe auprès de l’OM n’a été rapportée, et le club marseillais ne s’est pas exprimé sur ce dossier.

Après Greenwood, Fenerbahçe regarderait encore vers l’OM

L’intérêt supposé pour Gouiri intervient quelques jours après le transfert de Mason Greenwood vers Fenerbahçe. Le club turc, particulièrement actif sur le marché estival, continuerait ainsi d’explorer des pistes en Ligue 1, et plus particulièrement du côté de Marseille.

Si l’intérêt venait à se concrétiser dans les prochains jours, Amine Gouiri pourrait devenir un nouveau dossier chaud du mercato olympien. Pour l’heure, les dirigeants turcs poursuivraient simplement leur réflexion autour du profil de l’attaquant marseillais, selon les informations relayées en Turquie.