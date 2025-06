Mercato OM : Un gros club italien veut un joueur clé de De Zerbi ?

Si l’OM gère ses recrues depuis le début du mercato, le club doit également faire attention aux intérêts d’autres équipes pour ses joueurs. C’est le cas actuellement, où Balerdi serait apprécié par l’AS Roma qui pourrait tenter une approche afin de recruter le défenseur.

Benatia et Longoria vont encore devoir s’accrocher afin de ne pas perdre leurs meilleurs éléments durant ce mercato. Il est difficile de garder une stabilité à l’OM, même lorsque les résultats sportifs sont convaincants. Et récemment, avec les rumeurs autour de De Zerbi, cela l’illustre bien. Mais cette fois-ci une nouvelle information viendrait confirmer qu’un autre club italien de renom serait également intéressé par un autre cadre du club cette saison : Léo Balerdi.

De quoi venir remettre une couche sur les potentiels départs majeurs, alors que l’OM souhaite conserver le défenseur et son coach afin de stabiliser le club et de progresser la saison prochaine. Et d’après des informations du journaliste Di Marzio, c’est bien l’AS Roma qui serait séduit par le profil du défenseur argentin. Une rumeur qui est naît avec l’arrivée de son nouveau coach Gasperini, bien que non officialisé encore, qui apprécie beaucoup le joueur.

Un départ à craindre pour Balerdi ?

L’ancien entraîneur de l’Atalanta aimait déjà beaucoup le profil du joueur lorsqu’il était encore en place avec son ancien club. Son arrivé prochaine à la Roma pourrait donc être le principal déclencheur de cet intérêt, lui qui avait pu voir l’étendu du talent de l’Argentin lors de la double confrontation entre l’OM et l’Atalanta en demi-finale d’Europa League la saison dernière. Cependant, le journaliste italien confirme qu’il ne s’agit pour l’instant que d’un intérêt, aucune offre n’existe à ce jour.

En revanche, le prix demandé par les Olympiens pourrait venir refroidir les ardeurs du club romain, qui a pourtant fait de Balerdi sa priorité en défense. L’OM avait déjà déclaré vouloir ne pas brader son joueur à moins de 45 millions d’euros. Une somme très importante qui pourrait donner envie à la Roma de se rabattre sur ses deux autres options : Jhon Lucumí et Sam Beukema, deux défenseurs de Bologne. À noter également que l’AS Roma ne disputera pas la Ligue des Champions l’année prochaine, de quoi peut-être convaincre Balerdi de rester en cas d’offre.