Mercato OM : Flick répond à la rumeur Marc Casadó !

Alors que les médias catalans, comme Sport et Mundo Deportivo, évoquent l’intérêt de l’Olympique de Marseille pour Marc Casadó (FC Barcelone), un examen plus attentif révèle que cette piste est loin d’être prioritaire. Entre estimation haute, ténacité du joueur pour rester au Barça et logique sportive peu compatible, cette rumeur apparaît davantage comme une manœuvre médiatique que comme une stratégie réelle de recrutement.

La piste Marc Casadó a été évoquée par Sport comme une potentielle réponse au vide laissé par le départ d’Adrien Rabiot. L’OM envisagerait de consacrer jusqu’à 30 M€ pour ce jeune milieu catalan, qui incarnerait intensité et projection, des qualités appréciées par Pablo Longoria. Cependant, le joueur n’est pas motivé à l’idée de quitter le club catalan…

Casado ne veut pas partir !

Marc Casadó, milieu défensif de 21 ans formé à la Masia, a fait des apparitions régulières en équipe première notamment lors de la saison précédente, mais il reste très attaché à son club formateur. Mundo Deportivo confirme que l’initiative de départ devra venir du joueur lui-même, et que le FC Barcelone ne le retiendra pas s’il décide de partir. Toutefois, aucun mouvement concret n’a été engagé de l’autre côté.

Des clubs anglais comme West Ham, Wolverhampton, Arsenal ou Chelsea sont prêts à proposer entre 35 et 40 M€, tandis que Betis Séville ou l’Atlético de Madrid sont également intéressés, mais possiblement limités économiquement.

Hansi Flick met fin aux rumeurs : « Il ne veut pas partir, je veux qu’il reste »

En conférence de presse, Hansi Flick a coupé court aux spéculations autour du départ potentiel de Marc Casadó. « Je lui ai parlé : il ne veut pas partir, et je veux le garder », a-t-il déclaré avec détermination, soulignant l’importance du jeune milieu catalan dans ses plans. Avec la saison qui s’annonce exigeante, le technicien veut conserver un effectif complet et fiable. Il insiste : « La saison va être difficile, on aura besoin de tous les joueurs. Il nous apporte de la confiance, c’est ce que j’attends de lui. »

