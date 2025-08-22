Mercato OM – Affaire Rabiot : Les nouvelles révélations (financières) de Romain Molina !

Alors que l’Olympique de Marseille traverse une crise autour de l’avenir d’Adrien Rabiot, de nouvelles informations viennent nuancer le discours de son entourage. Selon le journaliste Romain Molina, la version livrée par Véronique Rabiot, mère et agent du joueur, ne refléterait pas totalement la réalité des coulisses.

Si Véronique Rabiot accuse la direction de l’OM d’avoir trahi son fils en l’écartant du groupe et en le plaçant sur la liste des transferts, Molina avance une autre vérité :

« Véronique Rabiot s’arrange pas mal avec la vérité puisque c’est elle qui ne répondait pas vraiment à la prolongation de contrat soumise par l’OM depuis plusieurs semaines. »

Une révélation qui laisse entendre que le camp Rabiot n’était pas totalement engagé dans la continuité du projet marseillais, contrairement à ce qu’affirment ses déclarations publiques.

Une ouverture au transfert pour raisons financières

Toujours selon Molina, la mère du joueur n’était pas opposée à un départ de son fils. En cause : un montage contractuel favorable qui pourrait rapporter gros au clan Rabiot en cas de transfert.

« Elle n’était d’ailleurs pas contre un transfert aussi pour des raisons financières ; Rabiot récupérant un gros pourcentage sur l’indemnité de transfert si l’OM le vend. »

Ce mécanisme aurait été négocié dès son arrivée, afin de compenser un salaire inférieur à ce qu’Adrien Rabiot percevait auparavant.

Ces révélations apportent une nouvelle dimension à un feuilleton qui divise déjà profondément les supporters et fragilise la direction olympienne. Alors que Véronique Rabiot dénonce un manque de respect envers son fils et une gestion autoritaire du club, les informations de Romain Molina mettent en lumière d’éventuels calculs financiers derrière la stratégie du clan Rabiot.

Quelle issue pour l’OM ?

Placé sur la liste des transferts après son altercation avec Jonathan Rowe, Adrien Rabiot vit peut-être ses derniers jours sous le maillot marseillais. Mais à mesure que les révélations se multiplient, l’affaire prend une tournure plus complexe, entre enjeux sportifs, tensions internes et intérêts financiers.

Une chose est sûre : à 10 jours de la fin du mercato, l’OM va devoir frapper fort sur le marché des transfert pour compense le départ de l’international français.