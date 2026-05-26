Mercato OM : Genesio vs Galtier ? Samir Nasri tranche et explique pourquoi !

En pleine réflexion sur l’identité de son futur entraîneur, l’Olympique de Marseille étudie plusieurs profils pour succéder à Habib Beye. Sur le plateau du Late Football Club, Samir Nasri a clairement affiché sa préférence pour Bruno Genesio, estimant que l’ancien coach du LOSC représente une option plus rassurante que Christophe Galtier.

Samir Nasri choisit Bruno Genesio pour l’OM

A lire : Mercato OM : une drôle d’information venue de Turquie dans le dossier Greenwood !

Le dossier du futur coach de l’Olympique de Marseille anime déjà les débats à quelques semaines du mercato estival. Consultant pour Canal+, Samir Nasri a livré une prise de position très claire concernant la succession de Habib Beye.

L’ancien milieu offensif marseillais estime que Bruno Genesio représente aujourd’hui le meilleur choix pour le club phocéen. Sur le plateau du Late Football Club, il a expliqué : « Moi je prendrais Genesio. Parce que si je prends Galtier, il faudra déjà que je tranche entre Gouiri et lui parce qu’ils ont un différend depuis Nice ».

Cette déclaration intervient alors que plusieurs profils circulent autour du banc marseillais. Le nom de Christophe Galtier revient régulièrement en raison de son expérience en Ligue 1 et de sa connaissance de l’environnement méditerranéen.

Le profil de Genesio jugé plus stable pour Marseille

Pour Samir Nasri, le profil de Bruno Genesio offrirait davantage de garanties sportives et de stabilité à l’Olympique de Marseille. L’ancien joueur formé à Marseille a également insisté sur la capacité du technicien français à gérer la pression locale.

« Même si Galtier connaît l’environnement marseillais, je prendrais Genesio parce que je trouve que c’est un gage de sécurité et de résultats en Ligue 1. Et il apporterait un peu plus de calme et de sérénité dans l’environnement marseillais », a ajouté le consultant de Canal+.

Libre depuis la fin de son aventure avec le LOSC, Bruno Genesio reste l’un des entraîneurs français les plus expérimentés du marché. Son passage à Lille s’est conclu par une qualification directe en Ligue des champions, un élément qui renforce naturellement sa crédibilité pour un club ambitieux comme l’Olympique de Marseille.

À ce stade, la direction marseillaise n’a encore officialisé aucune décision concernant son futur entraîneur.