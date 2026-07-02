Mercato OM : Grégory Lorenzi lance le grand ménage, déjà 5 joueurs à exfiltrer !

Le mercato estival de l’OM entre dans une nouvelle phase. Désormais officiellement dirigé par Bruno Genesio, le club marseillais s’attèle à alléger son effectif, avec plusieurs joueurs placés sur la liste des départs afin de faciliter les mouvements de l’été et de préserver l’équilibre financier.

L’OM accélère sur les ventes après l’officialisation de Bruno Genesio

L’officialisation de Bruno Genesio sur le banc de l’OM marque le véritable coup d’envoi du mercato olympien. Si le nouvel entraîneur va progressivement façonner son effectif, la priorité du secteur sportif est d’abord de dégraisser un groupe jugé trop fourni.

A lire : Mercato OM : l’Atlético de Madrid passe à l’offensive pour Greenwood, un transfert XXL se prépare ?

Selon les informations de L’Équipe, Grégory Lorenzi, nouveau patron du sportif du club, travaille déjà activement sur ce chantier. Épaulé par son prédécesseur Medhi Benatia, le dirigeant a transmis à plusieurs agents une liste de joueurs susceptibles de quitter Marseille afin de leur trouver une nouvelle destination durant ce mercato.

Plusieurs joueurs invités à trouver un nouveau club

Toujours selon L’Équipe, plusieurs noms figurent sur cette liste. Il s’agit de Ulisses Garcia, Amine Harit et Neal Maupay, tous trois de retour de prêt, respectivement de Sassuolo, de Basaksehir et du Séville FC. Geoffrey Kondogbia ainsi que Pierre-Emerick Aubameyang figurent également parmi les joueurs concernés par cette volonté de réduire l’effectif.

FC Marseille est aujourd’hui menacé de disparaître L’incendie survenu au Black Angus a ravagé notre studio, notre décor et une grande partie de notre matériel de tournage. Sans studio, sans matériel et sans lieu pour produire nos émissions, c’est toute l’aventure Football Club de Marseille qui est en danger. Nous lançons une cagnotte pour sauver le média, reconstruire un studio et continuer à faire vivre l’actualité de l’OM avec vous. 💙🤍 Je soutiens FC Marseille

L’objectif est clair pour la direction de l’OM : générer des départs afin d’alléger la masse salariale et de dégager des marges de manœuvre pour la suite du mercato. D’après L’Équipe, Grégory Lorenzi souhaite éviter autant que possible des résiliations de contrat, considérées comme une solution de dernier recours pour offrir un peu d’oxygène à la trésorerie du club.

Cette stratégie intervient alors que le club phocéen prépare une nouvelle saison sous les ordres de Bruno Genesio. Avant d’enregistrer d’éventuelles recrues, la direction sportive entend donc avancer sur le dossier des ventes, un passage jugé prioritaire dans la construction du futur effectif marseillais.

Les prochaines semaines devraient permettre de savoir si les différents joueurs ciblés trouveront rapidement un nouveau point de chute, condition essentielle pour permettre à l’OM de poursuivre sereinement son mercato estival, conformément à la feuille de route fixée par sa nouvelle direction sportive. Les informations concernant cette première vague de départs potentiels ont été révélées par L’Équipe.