Mercato OM : l’Atlético de Madrid passe à l’offensive pour Greenwood, un transfert XXL se prépare ?

L’avenir de Mason Greenwood pourrait connaître un tournant décisif dans les prochains jours. Alors que l’Olympique de Marseille cherche à réaliser une vente majeure pour rééquilibrer ses finances, un nouveau prétendant de poids vient de se positionner sur le dossier. Selon les informations de L’Équipe, l’Atlético de Madrid s’intéresse très sérieusement à l’attaquant anglais.

Les Colchoneros auraient déjà entamé leurs premières démarches. Le club madrilène se serait renseigné aussi bien auprès de l’OM que de Manchester United, qui conserve 40 % des droits économiques du joueur dans le cadre de son transfert vers Marseille à l’été 2024. Une clause qui pourrait d’ailleurs avoir un impact important sur le montant réellement perçu par les dirigeants olympiens en cas de vente.

À Marseille, le prix est connu. L’OM réclame au moins 50 millions d’euros pour laisser partir son meilleur buteur. Une somme qui permettrait au club de répondre en partie aux exigences financières de l’UEFA et de la DNCG, même si une partie du transfert reviendrait automatiquement à Manchester United.

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Du côté de Madrid, Diego Simeone apprécierait particulièrement le profil de Greenwood. L’entraîneur argentin verrait en lui un attaquant capable d’apporter davantage d’efficacité devant le but, notamment si Julián Álvarez venait à quitter les Colchoneros cet été, une possibilité évoquée ces derniers jours.

L’Atlético n’est toutefois pas seul sur le dossier. L’AS Rome continue de suivre la situation de près, tandis que Fenerbahçe reste également à l’affût. Mais l’entrée en scène d’un club du calibre de l’Atlético pourrait bien redistribuer les cartes et offrir à l’OM une opportunité de réaliser la vente majeure qu’il attend depuis le début du mercato.