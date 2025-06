Mercato OM : Gros salaire, prestations mitigées… mais il devrait rester !

Arrivé il y a deux ans du côté de l’OM, le milieu de terrain Kondogbia, repositionné défenseur central à mi-temps, serait bien parti pour rester. De Zerbi apprécierait le profil et l’expérience du joueur, et aimerait l’utiliser dans l’entrejeu pour la saison prochaine.

De Zerbi va pouvoir imposer sa patte encore plus l’année prochaine sur l’OM en étant impliqué dans le mercato de A à Z. Après une saison pleine à Marseille, le tacticien italien a pu se familiariser avec son effectif et peut désormais avoir la main sur le choix des joueurs. Et malgré le nombre conséquent de recrues qui devrait arriver durant ce mercato, le coach va également devoir composé avec certains joueurs déjà présents.

Et parmi ces joueurs, certains ont fait grosse impression à De Zerbi lors de sa première saison sur le banc de l’OM. En effet, alors que le milieu de terrain risquerait de beaucoup bouger à Marseille, entre les potentiels départs de Rongier et Bennacer, c’est finalement Kondogbia qui pourrait tirer son épingle du jeu. Baladé pour dépanner en défense central cette saison, le milieu de 32 ans pourrait réintégrer pleinement l’entrejeu l’année prochaine.

De Zerbi conquis par Kondogbia ?

D’après des informations de La Provence, De Zerbi souhaiterait conserver l’ancien milieu de l’Atlético Madrid et pourrait lui confier de nouveau les clés du milieu de terrain. Le tacticien a été séduit par le joueur et ne souhaite pas se séparer de lui. Après avoir rendu plusieurs services en tant que défenseur central, le joueur pourrait donc retrouver son poste d’origine.

Un départ n’est donc plus à prévoir du côté des dirigeants qui ont confiance en De Zerbi. Le tacticien italien est convaincu qu’avec la Ligue des Champions, l’expérience du joueur pourrait être un vrai plus pour l’équipe, relativement jeune. Ainsi, Kondogbia pourrait enchaîner une deuxième saison avec l’OM. À voir ce qu’il adviendra de l’avenir incertain qui plane autour de Rongier et Bennacer.