Zvonimir Boban, ancien joueur historique du Milan AC, a exprimé ses préoccupations au sujet du départ d’Ismaël Bennacer à l’OM lors de son intervention sur Sky Sport 24. Selon lui, « Les dirigeants lombards auraient dû s’opposer au transfert » de Bennacer. Boban ajoute : « J’aurais préféré garder Ismaël Bennacer. Le laisser partir était une grave erreur, c’est un joueur extrêmement sous-estimé, de haut niveau dans les deux phases de jeu. » Pour l’ex-joueur milanais, Bennacer aurait été un excellent complément à Fofana aux côtés de Reijnders, renforçant ainsi l’équipe. Il est convaincu que ce move n’était pas dans les meilleures intentions pour le Milan AC, tant l’impact de Bennacer aurait été précieux. « Mais j’espère que les choses se passeront quand même bien » conclut-il, montrant une certaine dose d’espoir pour l’avenir. Cette déclaration montre non seulement le respect de Boban pour le joueur, mais aussi ses doutes sur les choix des dirigeants lombards concernant ce transfert.

L’ex-joueur milanais souligne que Bennacer est essentiel pour renforcer le milieu de terrain et pourrait faire une réelle différence aux côtés de Fofana et Reijnders. Il appelle à plus de prudence pour les futurs transferts, affirmant que des décisions comme celle-ci peuvent affecter la compétitivité du Milan AC dans les saisons à venir. La réaction de Boban témoigne d’une réelle connaissance du jeu et d’une volonté de privilégier un avenir solide pour l’équipe. Le débat sur ce transfert reste ouvert, avec l’espoir que l’AC Milan se redresse rapidement.