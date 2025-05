OM : C’est confirmé pour Ounahi !

L’OM va devoir gérer de nombreux joueurs en retour de prêt cet été. À commencer par Azzedine Ounahi, milieu de terrain, prêté au Panathinaïkos depuis le début de saison et qui renaît du côté de la Grèce. Une super saison pour le Marocain, qui a été sélectionné pour le prochain rassemblement de sa sélection nationale.

Avec le mercato estival qui va ouvrir ses portes le 1er juin en raison de la coupe du monde des clubs, l’OM va devoir faire le ménage. Une tache qui s’annonce compliquée alors que de nombreux joueurs devraient également revenir de leur prêt. De quoi rajouter des casse-tête en plus pour les dirigeants marseillais. Mais il pourrait y avoir une réflexion encore plus poussée concernant un milieu de terrain.

En effet, Azzedine Ounahi semble renaître de ses cendres cette saison. Après une saison plus que moyenne du côté de l’OM pour le Marocain, son aventure en Grèce, du côté du Panathinaïkos lui a permis de refaire le plein de confiance. Artisan majeur de la deuxième place de l’équipe dans son championnat et devenu titulaire indiscutable, il aura inscrit cinq buts et délivré sept passes décisives au long de la saison. De quoi lui faire obtenir une belle récompense.

Ounahi appelé par Walid Regragui !

Le milieu de 25 ans a été convoqué par son sélectionneur Walid Regragui afin de participer aux deux matchs des Lions de l’Atlas au mois de juin. De quoi venir couronner sa saison de patron. Il affrontera le Benin ainsi que la Tunisie avant de très sûrement revenir à l’OM. Pour autant, il est très envisageable de voir le club grec lever l’option d’achat de 11 millions d’euros pour le joueur !

Une possibilité qui ne déplairait pas au joueur qui s’épanouit dans son nouveau club, mais qui n’acte cependant rien concernant son futur. Il faudra d’abord discuter avec l’OM afin de voir les options pour lui l’année prochaine, lui qui pourrait également avoir envie de s’imposer dans l’effectif de De Zerbi, malgré un secteur bien garni. À voir également ce que l’entraîneur italien pourrait dire concernant le futur du Marocain à Marseille.