Mercato OM : Himad Abdelli écarté contre Marseille, un transfert qui s’accélère ?

Sollicité par l’Olympique de Marseille et déjà d’accord avec le club phocéen sur le plan contractuel, Himad Abdelli ne disputera pas le match Angers-OM samedi en Ligue 1. Une décision forte, assumée par le SCO, qui illustre un dossier devenu brûlant à quelques jours de la clôture du mercato hivernal.

De retour de la Coupe d’Afrique des nations, Himad Abdelli se retrouve au cœur d’une situation pour le moins singulière. Le milieu international algérien d’Angers SCO (26 ans, 8 sélections), sous contrat jusqu’en juin prochain, souhaite rejoindre l’Olympique de Marseille, club avec lequel il s’est déjà mis d’accord pour un contrat de cinq ans, comme révélé par L’Équipe et confirmé par RMC Sport.

Conséquence directe : Abdelli ne figure pas dans le groupe angevin pour la réception de l’OM, samedi soir au stade Raymond-Kopa (21h05, 18e journée de Ligue 1). Une absence expliquée sans détour par son entraîneur, Alexandre Dujeux.

« C’est un cas très, très particulier. Il est sollicité par le club de ses rêves et il a envie d’y aller », a reconnu le technicien angevin (L’Équipe, 16 janvier 2026).

Angers surpris, Marseille insiste

Si Angers se disait plutôt préparé à un possible départ de Sidiki Chérif, très courtisé à l’étranger, le dossier Abdelli a en revanche surpris en interne.

« On sentait chez lui une envie de terminer son contrat pour faire une bonne saison et avoir le choix en juin. C’est un joueur très important pour nous », a ajouté Dujeux, qualifiant un éventuel départ de « très mauvaise nouvelle » pour le SCO (L’Équipe).

Sur le plan des négociations, Marseille a transmis une offre de 2 millions d’euros plus bonus, assortie d’un pourcentage à la revente. Une proposition refusée par Angers, qui réclame environ 4 millions d’euros pour libérer son joueur malgré ses six derniers mois de contrat (RMC Sport).

A lire aussi : Mercato OM : Højbjerg fixe son avenir, la contre-proposition pour Abdelli et les blessés avant Angers… les 3 infos du jour !

Le SCO réclame du respect

Côté dirigeants, le ton est ferme. Le directeur sportif Laurent Boissier a rappelé sur RMC qu’il attendait que « le SCO soit respecté », tandis que le propriétaire Saïd Chabane reste marqué par les précédentes négociations avec l’OM, notamment lors du transfert d’Azzedine Ounahi en janvier 2023.

De retour d’une CAN aboutie sur le plan personnel — 173 minutes disputées en quatre matches, dont une prestation remarquée contre la RD Congo en huitièmes — Abdelli se retrouvait dans une position délicate à l’idée d’affronter son possible futur club.

« On en a discuté avec lui et ce n’est pas évident du tout », a admis Alexandre Dujeux, justifiant ainsi le choix de ne pas le convoquer (L’Équipe).

Les discussions entre Angers et Marseille doivent se poursuivre, y compris en marge de la rencontre. En attendant un éventuel accord, Himad Abdelli reste à l’écart… mais plus que jamais au centre du jeu du mercato hivernal.