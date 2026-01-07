Mercato OM : Højbjerg pas insensible ? Porte fermée !

À l’heure où l’Olympique de Marseille traverse une période d’irrégularité sportive, le rôle des cadres du vestiaire revient au premier plan. Selon les informations de RMC Sport, Pierre-Emile Højbjerg incarne cette exigence interne, entre implication constante et frustration face au manque de continuité collective.

Malgré des résultats en dents de scie, un point fait consensus en interne : le vestiaire ne lâche pas Roberto De Zerbi. L’entraîneur de l’OM a d’ailleurs choisi de profiter du séjour prolongé du groupe au Koweït pour provoquer des échanges francs entre les joueurs. L’objectif est clair : remettre du lien, du caractère et de la constance dans un collectif jugé trop imprévisible.

Toujours selon RMC Sport, De Zerbi vit difficilement les matches où son équipe n’affiche pas l’intensité et la personnalité attendues. Le technicien italien l’a résumé avec une volonté assumée de dialogue, cherchant à « comprendre, avec franchise et honnêteté » ce qui freine son groupe. Des valeurs qu’il considère non négociables, a fortiori dans un club à forte pression comme l’Olympique de Marseille.

Højbjerg, un vice-capitaine impliqué mais parfois isolé

Dans ce contexte, Pierre-Emile Højbjerg apparaît comme l’un des relais majeurs du staff. Vice-capitaine, l’international danois traverse une saison contrastée sur le plan des performances, mais son investissement n’a jamais été remis en cause. Sa détermination et son professionnalisme sont constants, même lorsque le jeu collectif se dérègle.

Le milieu de terrain souffre toutefois d’un certain isolement. Le système de jeu parfois désordonné et le manque de fiabilité dans l’entrejeu ont pesé sur son rendement. À ses côtés, seul Arthur Vermeeren a réussi à enchaîner plusieurs prestations abouties, laissant Højbjerg souvent exposé dans un secteur clé.

Cette situation génère une frustration perceptible chez le Danois, décrite par RMC comme le signe d’un leader exigeant, agacé par l’incapacité de l’OM à franchir un palier dans la durée. Un agacement qui ne remet cependant pas en cause son engagement quotidien.

Aucun départ envisagé malgré un intérêt de la Juve qui ne laisse pas indifférent le joueur ?

Si un intérêt de la Juventus est évoqué dans certaines sources, il ne s’agit à ce stade que d’un bruit de fond même si selon RMC, “certaines sources affirment que l’intérêt de la Juventus ne le laisserait pas insensible.” En interne, ni Roberto De Zerbi, ni la direction marseillaise n’envisagent un départ de Pierre-Emile Højbjerg. Le club n’a reçu aucune offre et considère le Danois comme un titulaire à part entière dans le projet sportif.

Dans une période charnière de la saison, l’Olympique de Marseille compte plus que jamais sur ses leaders pour stabiliser le collectif. Højbjerg, par son exigence et son sens des responsabilités, reste l’un des visages de cette quête de constance voulue par De Zerbi.