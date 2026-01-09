Info Chrono
  • Loading
Abonnement
PUBLICITÉ
Accueil / Mercato OM / Mercato OM : Hojbjerg tenté par un départ ? La presse italienne parle même de malaise…
Mercato OM

Mercato OM : Hojbjerg tenté par un départ ? La presse italienne parle même de malaise…

Par La Redaction FCM -

Alors que la Juventus continue de surveiller la situation de Pierre-Emile Højbjerg à l’Olympique de Marseille, la direction olympienne maintient une position ferme : le vice-capitaine ne partira pas lors de ce mercato d’hiver. Selon La Gazzetta dello Sport, le milieu danois aurait une envie croissante de relever un nouveau défi, mais l’OM refuse toute offre cet hiver.

 

Un intérêt italien confirmé, mais un refus catégorique de l’OM

 

L’intérêt de la Juventus pour Pierre-Emile Højbjerg est bien réel depuis plusieurs semaines, selon La Gazzetta dello Sport : le club turinois suit de près la situation du milieu de terrain de l’OM, disposé à renforcer son entrejeu durant ce mercato d’hiver.

 

 

Le quotidien italien souligne que, malgré cette surveillance accrue, aucune offre officielle n’a été déposée à ce stade. Plus significatif encore, les dirigeants marseillais ont clairement fait savoir qu’ils ne souhaitent pas se séparer de leur vice-capitaine, vu comme un élément clé du projet sportif en cours.

 

A lire : Mercato : L’OM connait le montant demandé pour cette jeune cible défensive !

 

De fait, l’Olympique de Marseille se montre intransigeant sur ce dossier : la club phocéen refuse de céder son milieu international danois, que ce soit cet hiver ou sous la pression de la Vieille Dame.

 

 

Un malaise grandissant, mais pas de mouvement imminent

 

Selon La Gazzetta dello Sport, Pierre-Emile Højbjerg serait tenté par un départ, et un “malaise de plus en plus grand” serait perceptible entre le joueur et l’environnement marseillais.

Cette lecture italienne du dossier contraste toutefois avec la ligne officielle affichée par l’OM et son staff. Aucun communiqué de club ou déclaration publique vérifiable n’a confirmé formellement un désaccord ouvert entre Højbjerg et sa direction, mais l’idée d’une envie d’ailleurs commence à circuler dans certains médias spécialisés.

D’un point de vue contractuel, Højbjerg est un membre établi de l’effectif marseillais depuis l’été 2025, après que l’obligation d’achat de son prêt initial a été activée.

    • Facebook
    • Twitter
    • Whatsapp
    • Flipboard
    • Flipboard
    Afficher les commentaires
    0
     
    App store Play store Facebook Twitter Pinterest Dailymotion Youtube
    ACCÈS
    RÉDACTION FOOTBALL CLUB DE MARSEILLE
    MERCATO
    VIDÉOS
     
     
    @ MFC MEDIA - 2000-2026 - tous droits réservés

    Football Club de Marseille est inscrit à la Cnil – n° 1653823