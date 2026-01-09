Mercato OM : Hojbjerg tenté par un départ ? La presse italienne parle même de malaise…

Alors que la Juventus continue de surveiller la situation de Pierre-Emile Højbjerg à l’Olympique de Marseille, la direction olympienne maintient une position ferme : le vice-capitaine ne partira pas lors de ce mercato d’hiver. Selon La Gazzetta dello Sport, le milieu danois aurait une envie croissante de relever un nouveau défi, mais l’OM refuse toute offre cet hiver.

Un intérêt italien confirmé, mais un refus catégorique de l’OM

L’intérêt de la Juventus pour Pierre-Emile Højbjerg est bien réel depuis plusieurs semaines, selon La Gazzetta dello Sport : le club turinois suit de près la situation du milieu de terrain de l’OM, disposé à renforcer son entrejeu durant ce mercato d’hiver.

Gazzetta : La Juve continue de surveiller la situation de Pierre-Emile Højbjerg à l’#OM. Le milieu de terrain serait tenté par un départ et son malaise est de plus en plus grand. En attendant, Guido Rodriguez (West Ham) a été “bloqué” par la Juve, qui insiste aussi pour faire… pic.twitter.com/Ag7ncYAAcV — Guillaume Pacini (@Guillaumemp) January 9, 2026

Le quotidien italien souligne que, malgré cette surveillance accrue, aucune offre officielle n’a été déposée à ce stade. Plus significatif encore, les dirigeants marseillais ont clairement fait savoir qu’ils ne souhaitent pas se séparer de leur vice-capitaine, vu comme un élément clé du projet sportif en cours.

A lire : Mercato : L’OM connait le montant demandé pour cette jeune cible défensive !

De fait, l’Olympique de Marseille se montre intransigeant sur ce dossier : la club phocéen refuse de céder son milieu international danois, que ce soit cet hiver ou sous la pression de la Vieille Dame.

Un malaise grandissant, mais pas de mouvement imminent

Selon La Gazzetta dello Sport, Pierre-Emile Højbjerg serait tenté par un départ, et un “malaise de plus en plus grand” serait perceptible entre le joueur et l’environnement marseillais.

Cette lecture italienne du dossier contraste toutefois avec la ligne officielle affichée par l’OM et son staff. Aucun communiqué de club ou déclaration publique vérifiable n’a confirmé formellement un désaccord ouvert entre Højbjerg et sa direction, mais l’idée d’une envie d’ailleurs commence à circuler dans certains médias spécialisés.

D’un point de vue contractuel, Højbjerg est un membre établi de l’effectif marseillais depuis l’été 2025, après que l’obligation d’achat de son prêt initial a été activée.