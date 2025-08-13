Mercato OM : “hors de question” pour Ounahi de retourner au Panathinaïkos !

Alors que le Panathinaïkos affiche un intérêt marqué pour Ounahi et se dit prêt à aligner une somme proche des prétentions de l’OM, Sébastien Denis tempère : le joueur n’a aucune intention de s’engager définitivement avec le club grec. L’international marocain vise un club du top 5 européen. Une position claire, mais qui se heurte aux contraintes financières et salariales des prétendants comme Girona.

Sébastien Denis ne mâche pas ses mots en résumant ainsi la situation :« Pour Ounahi c’est hors de question de s’engager définitivement pour le Panathinaïkos (…) et pourtant le Pana en ont envie, ils sont prêts à mettre une somme qui se rapproche des exigences de Marseille. » Ce décalage entre l’appétence grecque et le refus du joueur ferme, selon Denis, la possibilité d’une transaction rapide avec le club athénien.

Derrière ce refus, la stratégie sportive d’Ounahi est claire :« Mais le joueur lui ne veut pas venir et il veut jouer dans un club du top 5 européen, c’est son but. Il a un objectif par rapport à la Coupe du monde et d’autres choses avec le Maroc. Il sait qu’il doit jouer dans un championnat compétitif. » Cela souligne son ambition de maintenir un haut niveau de compétitivité pour rester dans la course aux sélections nationales, notamment en vue de la Coupe du Monde.

A lire aussi : Mercato : L’ OM passe (sérieusement) à l’action pour Zhegrova

Les contraintes financières de Girona évoquées par Denis

Denis met en lumière les limites économiques d’un éventuel autre prétendant :« On sait que Girona est là, mais aujourd’hui ils n’ont pas la possibilité financièrement de mettre la somme réclamée par l’OM sur la table. Et en plus, Girona n’a pas non plus une masse salariale incroyable et auront même des difficultés à payer le salaire actuel qu’il a à Marseille. » Même si Girona représente un intérêt certain, les contraintes budgétaires et salariales actuelles freinent tout scénario crédible pour l’instant.

Une ouverture tardive, mais pas exclue

Malgré ces freins, tout n’est pas fermé selon Denis :« Il y a encore peut-être d’autres options de mercato — on l’a vu la saison dernière où l’offre du Panathinaïkos est venue en toute fin de mercato — et il n’est pas impossible que ça se dirige dans le même style. »

A lire aussi: Mercato : L’ OM passe (sérieusement) à l’action pour Zhegrova