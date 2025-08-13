Mercato : L’ OM (sérieusement) à l’action pour Zhegrova

Mercato OM : discussions engagées avec le LOSC pour Edon Zhegrova, un prêt avec option d’achat sur la table

L’Olympique de Marseille accélère sur un nouveau dossier offensif. Selon les informations de Foot Mercato, le club phocéen a entamé des discussions concrètes avec le LOSC pour tenter de recruter Edon Zhegrova, l’ailier international kosovar de 25 ans.

D’après la même source, Zhegrova, écarté depuis plusieurs semaines du groupe professionnel lillois, est séduit par la perspective d’évoluer sous les ordres de Roberto De Zerbi. L’OM, qui avait déjà manifesté un vif intérêt au début du mois d’août, revient donc à la charge.

Le président du LOSC, Olivier Létang, avait pourtant récemment laissé entendre que son joueur pourrait être réintégré cette saison, assurant même qu’aucun contact n’avait été établi avec un autre club français. Mais dans les coulisses, les positions semblent évoluer.

A lire aussi : Mercato : La grosse mise au point de l’agent d’une cible de l’OM !

Un prêt avec option d’achat obligatoire à l’étude

Toujours selon Foot Mercato, l’une des pistes envisagées serait un prêt avec option d’achat obligatoire, une formule qui permettrait à l’OM de s’offrir l’ailier tout en maîtrisant ses dépenses cet été.

Le LOSC, qui vient d’encaisser plus de 95 M€ grâce aux ventes de Lucas Chevalier (55 M€ au PSG) et Bafodé Diakité (40 M€ à Bournemouth), réfléchit à cette option. D’autant que Zhegrova arrive en fin de contrat en 2025, et qu’un départ dès cet été pourrait éviter un transfert gratuit dans un an.

Entre la volonté du joueur, l’intérêt marqué de l’OM et la situation contractuelle de Zhegrova, tous les ingrédients semblent réunis pour un dénouement rapide. Reste à savoir si Lille acceptera de céder l’un de ses talents offensifs à un concurrent direct en Ligue 1.

A lire aussi : Mercato OM : Ca s’accélère (ENFIN) pour Ounahi !