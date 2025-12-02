Mercato OM : Il flambe en Liga et pourrait rapporter un joli chèque !

Alors que l’OM prépare un mercato hivernal qui s’annonce stratégique, un dossier extérieur à la Commanderie attire particulièrement l’attention : celui d’Azzedine Ounahi. Parti l’été dernier en Liga, le milieu marocain retrouve progressivement un niveau qui commence à faire parler en Espagne. Et ce retour en forme pourrait bien offrir au club marseillais un bénéfice financier important grâce à une clause intégrée lors de son transfert.

L’international marocain avait quitté Marseille le 30 août, direction Gérone, pour un montant de 6 millions d’euros. Un départ consécutif à une saison difficile sur la Canebière, suivie d’un prêt au Panathinaïkos. Mais malgré cette trajectoire sinueuse, Ounahi n’a jamais caché son ambition : redevenir le joueur explosif aperçu lors du Mondial 2022 au Qatar, où sa qualité technique avait impressionné l’Europe du football.

La résurrection d’Ounahi en Liga qui ravive l’intérêt de l’OM

Dimanche, Ounahi a confirmé son regain de forme en inscrivant un but splendide contre le Real Madrid lors du match nul (1-1). Une frappe enroulée qui fait depuis le tour des médias espagnols. Sa performance a été largement saluée et marque un tournant dans sa saison avec Gérone.

Cet éclat résonne évidemment à Marseille. Car si l’OM n’a pas conservé l’ancien Angevin, le club avait anticipé une possible explosion de sa valeur. Les dirigeants olympiens avaient en effet inclus un pourcentage à la revente de 30% dans l’opération réalisée cet été. Une donnée importante : si Gérone venait à céder Ounahi dans les prochains mois, l’OM toucherait 30% de la somme totale du transfert futur.

30% pour l’OM sur la future vente d’Ounahi ?

Azzedine Ounahi vs Real Madrid pic.twitter.com/Hci4eEl68j — JuegoMarroquí 🇲🇦 (@JuegoMarroqui) November 30, 2025



À l’heure où le club phocéen cherche à renforcer son effectif tout en équilibrant ses comptes, cette perspective tombe à point nommé. Le marché des milieux créatifs est particulièrement compétitif, et le profil d’Ounahi pourrait rapidement attirer des clubs disposés à investir.

En retrouvant son éclat en Liga, Ounahi ne se contente donc pas d’écrire une nouvelle page de sa carrière : il pourrait aussi devenir un atout économique inattendu pour l’OM. Le club suivra de très près les prochains mois du joueur, conscient qu’une belle vente de Gérone serait synonyme de rentrée financière non négligeable pour aborder la suite du mercato.